Çinli elektrikli araçlar, Türkiye pazarında yükseliyor! İşte son durum

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Gelen son veriler, Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin Türkiye pazarında önemli bir yol katettiğini gösteriyor. Emsallerine göre daha uygun fiyatlara satılan Çin malı araçların, kendinden daha pahalı olan rakiplerine benzer bir performans sunduğu söyleniyor.

Ayrıca araçların satış sonrası hizmetleri için birçok olumlu görüş mevcutken, yakıt tüketimi anlamında da genel bir memnuniyet var. Fakat bu tablonun daha ne kadar süreceğini önümüzdeki dönemde göreceğiz. İşte tüm detaylar…

Çinli elektrikli otomobil üreticileri, Türkiye piyasasında yükselişte!

Ülkede 2021 yılında aktif olarak satışa başlayan MG'den bu yana, tam 12 Çinli üretici Türkiye piyasasına giriş yaptı. Yapılan son araştırmaya göre MG'nin marka farkındalığı geçtiğimiz yıl içinde %79 artış gösterirken, şirket en hızlı büyüyen otomobil üreticileri arasındaki yerini aldı. BYD Atto 3 ve MG 4 modelleri ise, şubat ayında ülkede en çok satılan elektrikli araçlar arasında ilk 5'e girdi.

Çinli markaların ülkede yaşadığı bu yükselişin başlıca sebebi olarak ise, araçların fiyat performans kriterinde rakiplerinin önünde olması gösteriliyor. Bu markaların Türk kullanıcıların dilinden anladığı belirtilirken, otomobillerin artan teknolojik kapasitesinin de altı çizilmekte. Ek olarak, araçlar yakıt tüketimi anlamında da ön plana çıkıyor. 2024 yılında ise, Çinli markaların tam %10'luk bir pazar payı elde edebileceği konuşuluyor.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Çinli otomobil üreticilerinin stratejisi doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.