Çinli Intellifusion, Yapay Zeka Kartı DeepEyes'i Tanıttı - Son Dakika
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Teknoloji

Çinli Intellifusion, Yapay Zeka Kartı DeepEyes'i Tanıttı

Çinli Intellifusion, Yapay Zeka Kartı DeepEyes\'i Tanıttı

ABD ambargosu nedeniyle kendi ürünlerini geliştirmeye yönelen Çinli Intellifusion, yapay zeka çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, DeepEyes adını verdiği yapay zeka kartını tanıttı. DeepEyes kartı, 48 TOPS değere ulaşabilen yapay zeka işlemcisiyle dikkat çekiyor. Şirket, daha ucuz ve Microsoft'un yapay zeka destekli bilgisayar gereksinimlerini karşılayacak donanımlar üretmeyi hedefliyor.

31.03.2024 13:08  Güncelleme: 13:11
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ABD ambargosu nedeniyle başta mobil işlemci olmak üzere birçok alanda kendi ürününü geliştiren Çin, yapay zeka çalışmalarını hızlandırdı. Intellifusion, DeepEyes adını verdiği 48 TOPS değere ulaşabilen yapay zeka kartını tanıttı. İşte detaylar…

Intellifusion DeepEyes yapay zeka kartı özellikleri

2024 yılının ilk "Deep Eyes" yapay zeka kartı, int8 eğitim performansında 48 TOPS için DeepEdge10Max işlemciden yararlanıyor. Yılın ikinci yarısında tanıtılacağı belirtilen 2024 H2 DeepEyes kartı ise 24 TOPS destekleyen DeepEdge10Pro işlemcisini kullanacak.

Çinli Intellifusion, Yapay Zeka Kartı DeepEyes'i Tanıttı

Serinin en güçlü modeli olarak nitelendirilen 2025 H1 DeepEyes ise gücünü 96 TOPS'a ulaşabilen DeepEdge10Ultra işlemciden alacak. Piyasa ortalamasından yüzde 90 daha ucuz ürün ile karşımıza çıkacaklarını iddia eden şirket, Microsoft'un yapay zeka destekli bilgisayar gereksinimlerini karşılayacak donanımlar üretmeyi hedefliyor.

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Microsoft, yapay zeka destekli bilgisayarlarda en az 40 TOPS olması gerektiğini açıklamıştı. Mevcut yapay zeka çiplerinin ortalama 16 TOPS değere sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Intellifusion'un sektörü domine edebileceğini söylemek mümkün.

Tanıtılan donanımların tümü, Intellifusion'ın özel NNP400T sinir ağı çipinden yararlanıyor. Çiplerin teknik özelliklere bakıldığında, 1,8GHz 2+8 çekirdekli RISC CPU ve DeepEdge 10'da 800 MHz'e kadar GPU beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

Konu hakkında açıklama yapan Intellifusion başkanı Dr. Chen Ning, "Önümüzdeki üç yıl içinde, dünya çapındaki şirketlerin yüzde 80'i büyük yapay zeka modelleri kullanacak. Büyük bir modelin eğitiminin maliyeti on milyonlarca dolardır, ve genel kullanıma yönelik hepsi bir arada eğitimde kullanılan makinelerin fiyatı ortalama bir milyon yuan. Çoğu şirket bu tür maliyetleri karşılayamaz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Çinli Intellifusion, Yapay Zeka Kartı DeepEyes'i Tanıttı - Son Dakika

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