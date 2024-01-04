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Çinli üretici Unisoc, yeni T765 5G mobil işlemcisini duyurdu - Son Dakika
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Çinli üretici Unisoc, yeni T765 5G mobil işlemcisini duyurdu

Unisoc, yarı iletken sektöründe önemli adımlar atmaya devam ediyor. Şirket, kısa süre önce yeni T765 5G mobil işlemcisini duyurdu. TSMC'nin 6 nm üretim sürecinden geçen işlemci, güçlü performansı ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. T765 5G, 2x Arm Cortex-A76 çekirdeği ve altı adet 2.1 GHz'de çalışan Cortex-A55 çekirdeğiyle donatılmış. Ayrıca, 108 Megapiksel ana kamerayı destekleyen işlemci, Full HD+ çözünürlükte 120 Hz ekranlara destek sağlıyor ve 5G desteği sunuyor.

Çinli üretici Unisoc, yeni T765 5G mobil işlemcisini duyurdu
04.01.2024 - 08:28,
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Çinli üretici Unisoc, yarı iletken sektöründe önemli adımlar atıyor. Qualcomm ve MediaTek kadar popüler olmasa da uygun fiyatlı telefonlarda katkısı bulunuyor. Unisoc, kısa süre önce yeni T765 5G mobil işlemcisini duyurdu. İşte detaylar!

Unisoc T765 G5 özellikleri!

Unisoc yarı iletken sektöründe önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Daha çok orta segmente hitap eden şirket, kısa süre önce yeni T765 5G mobil işlemcisini duyurdu. Peki, Unisoc T765 5G özellikleri neler? İşte özellikleri!

Çinli üretici Unisoc, yeni T765 5G mobil işlemcisini duyurdu

Kısa süre önce duyurulan Unisoc, T765 5G, TSMC'nin 6 nm üretim sürecinden geçiyor. Bu işlemci, 2x Arm Cortex-A76 çekirdeği, ve altı adet 2.1 GHz'de çalışkan Cortex-A55 çekirdeği var. Çipset 2133 MHz'e kadar LPDDR4x bellek ve eMMC5.1/ UFS 3.1/ UFS 2.2 depolama standartlarına destek sağlıyor.

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İşlemcinin grafik kısmında ise 850 MHz'da çalışan ARM'ın Mali-G57 MC2 GPU'su var. Çipset, Full HD+ çözünürlükte 120 Hz ekranlara destek sağlıyor. Ayrıca HDR 10+ ve Değişken Yenileme hızı (VRR) teknolojileri de destekliyor.

108 Megapiksel ana kamerayı destekleyen mobil işlemci, üçlü kurulumla karşımıza çıkacak. 64 Megapiksel + 20 Megapiksel + 13 Megapiksel kameralara imkan tanıyor. Video kayıt kısmında ise 4k HDR çekim yapmayı mümkün kılıyor.

5G desteğine sahip olan çipset, çift taşıyıcılı birleştirme teknolojisi ile 130 MHz bant genişliği sunuyor. Böylece yüksek veri hızına da ulaşıyor. Çipsetin sundukları arasında MediaTek Dimensity 6000 serisine karşı konumlandığını görmek mümkün.

Peki, siz Unisoc T765 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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