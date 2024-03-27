Yapay zeka dünyasında kıyasıya rekabet devam ediyor. OpenAI'ın GPT-4 tabanlı modeli son zamanların en güçlü modeli olarak gösterilse de, yeni testler bunun geride kaldığını ortaya koydu. Peki en iyi yapay zeka modeli hangisi?
Claude-3 vs ChatGPT-4: En iyi yapay zeka modeli
Yapay zeka sistemlerinin performansını takip eden LMSys Chatbot Arena Leaderboard, Anthropic tarafından geliştirilen Claude-3 Opus modelinin en yüksek puan aldığını ortaya koydu. Bu da uzun yıllardır lider olan GPT-4'ün geride kaldığını gösteriyor.
Liderlik Tablosu, "sohbet savaşları" sırasında jüriler tarafından değerlendirildi. Farklı konulardan çeşitli komutlar girerek sohbet botlarını test eden jüriler, karşılaştırma için Elo derecelendirme sistemini kullandı.
23342342342
Claude-3 Opus, son derecelendirme güncellemesinde 1253 Elo puanıyla zirveye yerleşti. İkinci ve üçüncü sırada ise sırasıyla 1251 ve 1248 puanlarıyla OpenAI GPT-4 önizleme modelleri yer aldı.
Sıralamanın geri kalanında ise Google Gemini Pro modeli 1203 puanla dördüncü, Anthropic'in daha önceki Claude-3 Sonnet modeli 1198 puanla beşinci oldu. Ayrıca Çinli şirket Alibaba'nın Qwen1.5 modeli ise 1148 ile dokuzuncu sırada yer aldı.
İşte en iyi yapay zeka modeli listesi:
Claude 3 Opus – 1253
GPT-4-1106-preview – 1251
GPT-4-0125-preview – 1248
Bard (Gemini Pro) – 1203
Claude 3 Sonnet – 1196
GPT-4-0314 – 1193
Claude 3 Haiku – 1181
GPT-4-0613 – 1174
Mistral-Large-2402 – 1153
Qwen1.5-72B-Chat – 1153
GPT-4 geçen yıl piyasaya sürüldüğünde oldukça yüksek bir standart belirlemişti. Ancak Anthropic geliştiricileri, model eğitimlerinde GPT-4'ü aşmayı başarmış gibi duruyor. Claude Opus, sohbet savaşında +5/-5'lik skor elde ederek rekor da kırdı.
Son Dakika › Teknoloji › Yapay zeka dünyasında rekabet: Claude-3 vs ChatGPT-4 - Son Dakika
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede yapımı devam eden yatırımları inceleyerek, bir otomotiv firmasının test ve AR-GE merkezinde incelemelerde bulundu. Demirbaş, fabrika yetkilileri ve firma sorumlularıyla bir araya gelerek, ilçede hizmete girecek olan Avrupa'nın önemli test ve AR-GE merkezinin ilçeye büyük katkı sağlayacağını belirtti. Yatırımın ilçede istihdama olumlu etkisi olacağını dile getiren Demirbaş'a, belediye meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç eşlik etti.
Sony'nin PlayStation 5 Pro üzerinde çalıştığı iddiaları gündemde. Ancak geliştiriciler, mevcut neslin optimizasyon sorunları olduğunu ve PS5 Pro'ya ihtiyaç olmadığını savunuyor. Öte yandan, bazı kullanıcılar PS5'in yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanılması gerektiğini düşünüyor. PS5 Pro'nun daha yüksek işlemci gücü ve 8K çözünürlük desteği gibi özellikleri bulunuyor.
Tecno Mobile, güçlü performansı, etkileyici kamera özellikleri ve uzun pil ömrüyle dikkat çeken Spark 20 Pro'yu tanıttı. MediaTek Helio G88 işlemcisi ve geniş ekranıyla kullanıcıları cezbeden telefon, uygun fiyatıyla da öne çıkıyor. 48 MP ana kamera, 32 MP selfie kamerası ve 5000 mAh pil kapasitesi gibi özelliklere sahip olan Spark 20 Pro, bütçesi kısıtlı kullanıcılar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uşak'a gelerek bir dizi ziyaret ve inceleme yapacak. Programı kapsamında gençlerle buluşacak olan Bakan Kacır, Uşak Valiliği, Uşak Üniversitesi ve Uşak Belediyesi'ni ziyaret edecek.
29 yaşındaki felçli Noland Arbaugh, Neuralink'in çipini kullanarak bir gece boyunca Civilization 6 oyununu kontrol etmeyi başardı. Arbaugh, beyin dalgalarını ölçen çip sayesinde saatlerce oyunu oynayabildiğini belirtti. Bu gelişme, beyin-bilgisayar arayüzlerinin felçli veya ampute insanlara hareket kabiliyetini geri kazandırabileceğini gösteriyor.
vivo, Çin'de düzenlediği etkinlikte X Fold 3 ve Pad 3 Pro'yu tanıttı. Ayrıca TWS 4 ve TWS 4 Hi-Fi kulaklıklarını da duyurdu. Kulaklıklar, gelişmiş ses kalitesi ve aktif gürültü engelleme özellikleri sunuyor. TWS 4 modelleri Koyu Mavi ve Beyaz renk seçenekleriyle satışa sunuldu.
Tesla'nın en büyük batarya tedarikçilerinden biri olan CATL, daha hızlı şarjı mümkün kılacak yeni elektrokimyasal bataryalar üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte Tesla araçlarının şarj hızı önemli ölçüde artacak ve Çinli şirketlerin batarya teknolojileriyle rekabet edebilecek hale gelecek. CATL bilim insanları, yeni bataryaların sadece 15 dakika içinde tamamen şarj olabileceğini ve elektrikli otomobillere 700 km'den fazla menzil sağlayabileceğini öne sürdü. Bu gelişmeyle birlikte Tesla'nın Gigafactory'deki pil kapasitesi de genişleyecek.
Yapay zekanın gelişimiyle birlikte tercümanlık mesleğinin tehdit altında olduğu belirtiliyor. Keltis Yapay Zeka A.Ş. CEO'su Dr. Ekrem Teymur, yapay zekanın profesyonel tercümanlardan daha kaliteli işler çıkardığını ve çevirmenlerin yeni iş tanımları bulmaları gerektiğini söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kendi uydularımızı, kendi teknolojimizle uzaya çıkartmanın yollarını arıyoruz, projelerini geliştiriyoruz.
Sizin düşünceleriniz neler ?