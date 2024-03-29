Counter-Strike 2 Turnuvasında NVIDIA Sürücü Hatası Yaşandı

E-spor dünyasının sürekli büyümesi ile birlikte profesyonel turnuvalar da giderek daha popüler hale geldi. Bu yarışmalarda profesyonel oyuncuların en üst düzeyde rekabet edebilmeleri için bilgisayarlarının da teknik özellikler bakımından son derece güçlü olması şart. Zira en hafif bir gecikme veya düşük kare hızı bile maçın sonucunu büyük ölçüde etkileyebilir.
Yakın zaman önce Professional Gamers League (PGL) tarafından düzenlenen bir Counter-Strike 2 turnuvasında ise maalesef beklenmedik bir durum yaşandı. NVIDIA, yaşanan teknik sorun nedeniyle eleştirilerin odağında oldu. İşte ayrıntılar…
Counter-Strike 2 turnuvasında NVIDIA sürücü hatası
PGL'nin son Counter-Strike 2 turnuvasında Virtus Pro ve G2 takımları karşı karşıya geldi. Bu turnuva için AMD Ryzen 7 7800X3D işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4080 ekran kartının yer aldığı bilgisayarlar tercih edildi.
Aktarılan bilgilere göre turnuva devam ettiği sırada çok kritik bir anda Virtus Pro'nun oyuncusu James'in bilgisayarı çöktü. Bunun sonucunda takım, ne yazık ki milyon dolar ödüllü turnuvaya veda etmek zorunda kaldı. James ise sonradan yayınladığı videoda morali bozulmamış bir şekilde sonraki turnuvalardan umutlu olduğunu ifade etti.
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Turnuvanın düzenleyicisi PGL ise olay sonrasında yaptığı açıklamada bilgisayarın NVIDIA sürücü hatası yüzünden çöktüğünü belirtti. Akabinde neyin yol açtığı bilinmeyen bu sorunu çözebilmek için ekran kartı devi ile birlikte çalıştıklarını ifade etti. Aslında PGL, turnuvadan önce bilgisayarları Counter-Strike 2 üzerinde test etmişti. Buna rağmen böyle bir durum yaşanması, oyun dünyasında bir eleştiri noktası oldu.
Sadece Virtus Pro'nun oyuncusu James'in bilgisayarı çöktüğü için sistemin turnuva başlamadan önce düzgün bir şekilde test edilmemiş olabileceği veya sürücü kurulumunun düzgün yapılamamış olabileceği düşünülüyor.
Tabii böyle bir durum yaşandı diye NVIDIA GeForce RTX 4080 ekran kartının kötü olduğunu düşünmemek gerekiyor. Şimdilik sorunun tam olarak neyden kaynaklandığını öğrenmek için PGL ve NVIDIA'dan resmi bir açıklama beklemekte fayda var.
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Son Dakika › Teknoloji › Counter-Strike 2 Turnuvasında NVIDIA Sürücü Hatası Yaşandı - Son Dakika
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