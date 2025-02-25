Türkiye'de medya ekosisteminin geleceğine yönelik stratejik öngörüler geliştirmek amacıyla düzenlenen "Geleceğin Medyası: Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka ve Türkiye" çalıştayında, alanında uzman akademisyenler, medya profesyonelleri, hukukçular ve sektör temsilcileri bir araya gelecek.
Haberler.com ve Nişantaşı Üniversitesi iş birliği ile 27 Şubat Perşembe günü saat 10:45'te İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Maslak NeoTech Campus'te gerçekleşecek etkinlik, medya sektörünün teknoloji, hukuk, finansman ve eğitim alanlarındaki dönüşümünü kapsamlı bir şekilde ele almayı hedefliyor.
Haberler.com Kurucusu Dr. Ekrem Teymur, Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Kalsın, Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu açılış konuşmacıları olarak çalıştayda yer alacak.
Çalıştay, 4 ana oturum çerçevesinde gerçekleştirilecek:
Medya ve Teknoloji Entegrasyonu: Dijital medya platformlarının yeni teknolojilerle entegrasyonu, yapay zekanın medya üretim süreçlerindeki rolü ve gelecekteki olası gelişmeler ele alınacak.
Medya Hukuku, Dijital Haklar ve Etik: Dijital dünyada telif hakları, kişisel verilerin korunması, medya etiği ve hukuki düzenlemeler tartışılacak.
Medya Finansmanı ve Sürdürülebilirlik: Medya sektörünün finansal sürdürülebilirliği, yeni iş modelleri, dijital içerik üretiminin ekonomik yönleri ve müzik-medya sektörü arasındaki finansal dinamikler incelenecek.
Medya Okuryazarlığı ve Eğitim: Dijital çağda medya okuryazarlığının önemi, eğitim süreçlerinde medya okuryazarlığının rolü ve bu alanda geliştirilmesi gereken politikalar masaya yatırılacak.
Son Dakika › Teknoloji › Deneyimli isimler 'Geleceğin Medyası: Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka ve Türkiye' çalıştayında buluşuyor - Son Dakika
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