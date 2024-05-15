Deniz Kurdu-II/24 Tatbikatı\'nda yerli ve milli ürünler kullanıldı

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Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Deniz Kurdu-II/24 Tatbikatı kapsamında, yerli ve milli imkan ve kabiliyetler ile inşa edilmiş olan çok sayıda platformumuz ve platformlarımıza entegre radar, elektro-optik, mühimmat, alt sistem, faydalı yük, elektronik bileşen ve yazılımlarımız ile savunma sanayiimiz tarafından geliştirilen birçok yerli ve milli ürün de yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri ve bağlı komutanlıkların, harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, Hava ve Deniz Kuvvetleri unsurları arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi amaçlanan Deniz Kurdu-II/24 Tatbikatı, 18 Mayıs'a kadar devam edecek.

Dost ve müttefik ülke temsilcilerinin katılım sağladığı Deniz - Kurdu-II/24 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününde, yerli ve milli platformlar ve sistemler ön planda yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Deniz Kurdu-II/24 Tatbikatı'nda kullanılan yerli ve milli ürünlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Savunma Sanayii Başkanlığı olarak temel amaçlarının güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan sistemleri azami oranda yerli ve milli imkanlarla sağlamak olduğunu belirtti.

Başkanlık olarak yürüttükleri tüm projelerinde yerli ve milli imkan ile kabiliyetleri azami oranda kullandıklarına işaret eden Görgün, şunları kaydetti:

" Mavi Vatan'ımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mız tarafından düzenlenen Deniz Kurdu-II/24 Tatbikatı kapsamında, yerli ve milli imkan ve kabiliyetler ile inşa edilmiş olan çok sayıda platformumuz ve platformlarımıza entegre radar, elektro-optik, mühimmat, alt sistem, faydalı yük, elektronik bileşen ve yazılımlarımız ile savunma sanayiimiz tarafından geliştirilen birçok yerli ve milli ürün de yer almaktadır. Tatbikatın tüm planlama ve icra safhalarında büyük bir özveriyle görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mız, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mız ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'mızın kıymetli personeli ile savunma sanayiinde takip eden değil takip edilen, tüketen değil üreten, yeniye öncülük eden ve bir üst aşamaya geçmemize vesile olan ülkemiz savunma sanayii ekosisteminde yer alan ana yüklenicilerimize, alt yüklenicilerimize ve KOBİ'lerimize üstün gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum."