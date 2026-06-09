Denizli Öğrencilerinden Yenilikçi İklim Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli Öğrencilerinden Yenilikçi İklim Projesi

Denizli Öğrencilerinden Yenilikçi İklim Projesi
09.06.2026 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'deki öğrenciler, hava kalitesini izleyen yapay zeka ile ödüllü bir proje geliştirdi.

Denizli- Merkezefendi Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, geliştirdikleri yenilikçi proje ile büyük bir başarıya imza attı.

Bilişim Teknolojileri alanı 12. sınıf öğrencileri Furkan Öztürk, İbrahim Emir Ören ve Hüseyin Erdoğan'ın, Danışman Öğretmenleri Kenan İpek rehberliğinde hayata geçirdiği bu vizyoner çalışma, 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nda büyük ses getirdi. "Hava ve İklim" alanında yarışan proje, Türkiye genelinde ilk 16'ya girerek büyük finallere kalma hakkı kazandı.

Hava kalitesini izleyen akıllı göz

"Düşük Maliyetli Kamera Sistemi ve Yapay Zeka Entegrasyonu ile Kentsel Hava Berraklığının Otomatik İzlenmesi" adını taşıyan çalışma, çevre teknolojilerine pratik ve erişilebilir bir yaklaşım sunuyor. Ekibin temel hedefi; Merkezefendi ilçesindeki hava berraklığını, gelişmiş yapay zeka sistemleri sayesinde otomatik olarak takip edebilmek.

Yapay zeka ve iklim verilerinin buluşması

Bunun için okullarına kurdukları sıradan bir güvenlik kamerasını kullanan öğrenciler ve danışman öğretmenleri, aylar boyunca gökyüzünün durumunu kayıt altına aldı. Sistemin sadece görüntü çekmesiyle yetinmeyen ekip, bu fotoğrafları bölgedeki hava kalitesi ölçümleriyle (havadaki kirleticiler ve görüş mesafesi) ve sıcaklık, nem, rüzgar gibi temel meteorolojik verilerle eş zamanlı olarak harmanladı.

Yüzlerce görsel kullanılarak eğitilen yapay zeka yazılımı, görüntüleri inceleyerek havanın ne kadar berrak olduğunu kendi kendine, üstelik mükemmele yakın bir başarı oranıyla sınıflandırmayı öğrendi. Yapılan kapsamlı analizler, özellikle havadaki nemin ve çevre kirleticilerin gökyüzü berraklığı üzerindeki etkisini bilimsel olarak gözler önüne serdi.

Geleceğin akıllı şehirleri için düşük maliyetli çözüm

Ortaya konan bu inovasyon, oldukça önemli bir potansiyel taşıyor. Proje sonuçları, günümüzde kullanılan maliyetli ve karmaşık meteorolojik ölçüm ağlarına alternatif olarak; basit kameralar ve yapay zeka yardımıyla da çok daha ucuza ve etkili bir şekilde hava durumu takibi yapılabileceğini kanıtlıyor.

Türkiye finallerinde boy gösterecek olan Denizlili ekip, teknolojiyi çevreyi korumak için kullandıkları bu harika projeyle ses getirerek daha büyük bir başarıya imza atmayı hedefliyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Anadolu Lisesi, Merkezefendi, Yapay Zeka, Teknoloji, Türkiye, Denizli, Eğitim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Denizli Öğrencilerinden Yenilikçi İklim Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir
Sıfır Atık Festivali’ne 1 milyon katılım Sıfır Atık Festivali'ne 1 milyon katılım
Metrobüste yan bakma kavgası 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü Metrobüste yan bakma kavgası! 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Azad Keşmir’de polisle eylemciler çatıştı 4’ü polis 11 kişi hayatını kaybetti Azad Keşmir'de polisle eylemciler çatıştı! 4'ü polis 11 kişi hayatını kaybetti
Seçimden önce neler olmuş neler Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz Seçimden önce neler olmuş neler! Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
Ezeli rakipler karşı karşıya Vlahovic için dudak uçuklatan teklif Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif

10:08
Icardi sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı Ortalık karıştı
Icardi sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı! Ortalık karıştı
09:58
Kılıçdaroğlu mu Özel mi İşte CHP Grup Toplantısı’nın yapılacağı salona ilk gelen ekip
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona ilk gelen ekip
09:29
Rakam öyle böyle değil Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış
08:49
CHP’de grup toplantısı restleşmesi TBMM’de güvenlik önlemleri had safhada
CHP'de grup toplantısı restleşmesi! TBMM'de güvenlik önlemleri had safhada
08:37
Milyonlarca çalışana müjde Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
07:56
Savaşta bir ilk ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı’nda düştü
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 10:14:40. #7.12#
SON DAKİKA: Denizli Öğrencilerinden Yenilikçi İklim Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.