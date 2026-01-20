Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler - Son Dakika
Teknoloji

20.01.2026 11:41  Güncelleme: 11:41
Asus, 2026 yılı boyunca yeni bir akıllı telefon tanıtmayacağını açıklayarak mobil pazardan çekildiğini duyurdu, şirket odağını kurumsal çözümler ve yapay zeka temelli teknolojilere yönlendirecek.

Ayın ilk günlerinde gündeme gelen ve Asus'un 2026 yılı boyunca yeni bir akıllı telefon tanıtmayacağına yönelik iddialar netlik kazandı. Son gelişmelerle birlikte şirketin akıllı telefon pazarından çekilme kararı aldığı resmen doğrulandı.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI RESMEN DUYURDU

Asus Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, Taipei Nangang Fuar Merkezi'nde düzenlenen özel bir gala etkinliğinde yaptığı açıklamada, markanın 2026 yılı içinde yeni bir telefon modeli sunmayacağını duyurdu. Shih, bu kararın şirketin uzun vadeli stratejik dönüşümünün bir parçası olduğunu vurguladı.

Shih'in açıklamalarına göre Asus, önümüzdeki dönemde kaynaklarını ve Ar-Ge yatırımlarını kurumsal bilgisayar çözümleri, robotik sistemler ve akıllı gözlükler gibi fiziksel yapay zeka odaklı alanlara yönlendirecek. Şirket, bu alanlarda büyümeyi hedeflerken tüketici elektroniğinde önceliklerini yeniden belirlemiş olacak.

BAKIM HİZMETLERİ DEVAM EDECEK

Öte yandan Asus, halihazırda piyasada bulunan akıllı telefonlar için bakım, yazılım güncellemeleri ve garanti hizmetlerinin sunulmaya devam edeceğini de açıkladı. Mevcut kullanıcıların bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için destek hizmetlerinin sürdürüleceği özellikle belirtildi.

