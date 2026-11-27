Diyarbakır Havalimanı'nda ana pistin bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle kapatılmasının ardından devreye alınan alternatif piste monte edilen yeni Aletli İniş Sistemi'nin (ILS) uçuş kontrolü tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır Havalimanı'ndaki pist çalışmaları ve yeni ILS'ye dair geçtiğimiz haftalarda değerlendirmelerde bulunmuştu. Uraloğlu, alternatif pistte ilk etapta ana pistin ILS sisteminden Side Step uygulamasıyla faydalanıldığını belirterek bu piste özel yeni bir iniş sistemi kurulması için de çalışmalara başlandığını hatırlattı. Bakan Uraloğlu, "Çalışmalarımız neticesinde Diyarbakır Havalimanı'nda hizmete aldığımız alternatif piste yeni ILS sisteminin kurulumunu tamamladık" dedi.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarının ardından kalibrasyon uçağı, dün Diyarbakır semalarında kontrol uçuşu gerçekleştirmeye başladı. 2024 yılında DHMİ envanterine katılan çift motorlu TC-FCF jet, uçuş kontrol kalibrasyon seyrini tamamladı. Yeni kurulan ILS cihazının dikey süzülüş açısı ve yatay pist hizalaması, en az 7-8 kez üst üste farklı yaklaşma profilleriyle doğrulandı.