Dünyanın en büyük polimer 3D yazıcısı Factory of the Future 1.0 resmi olarak görücüye çıktı - Son Dakika
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Teknoloji

Dünyanın en büyük polimer 3D yazıcısı Factory of the Future 1.0 resmi olarak görücüye çıktı

Dünyanın en büyük polimer 3D yazıcısı Factory of the Future 1.0 resmi olarak görücüye çıktı

Amerika'da bulunan Maine Üniversitesi tarafından geliştirilen FoF 1.0 isimli dev yazıcı, sektörde kartların yeniden dağıtılmasına neden olacağı söyleniyor. Ancak eleştiri oklarının hedefi haline gelen yazıcı, üretim tesislerinde büyük bir yer kaplaması nedeniyle eleştiriliyor. Özellikle inşaat sektöründe kullanılması planlanan yazıcı, 80 saat içinde sağlam bir ev inşa edebiliyor ve Maine şehrinin konut ihtiyacına çözüm olabileceği düşünülüyor. Bazı sektör otoriteleri ise yazıcının yapılan binaların yeterince sağlam olmayacağını iddia ediyor. Geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen yazıcının çevresel sürdürülebilirlik açısından da faydalı olacağı belirtiliyor ve Amerikan Savunma Bakanlığı gibi devlet kurumlarının da kullanmayı planladığı ifade ediliyor. Yeni nesil basım tekniklerini bünyesinde bulunduran yazıcının uzun ömürlü olması umuluyor.

27.04.2024 15:09
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Dünyanın en büyük polimer 3D yazıcısı Factory of the Future 1.0 resmi olarak görücüye çıktı. FoF 1.0 ismiyle duyurulan dev yazıcı, Amerika'da bulunan Maine Üniversitesi tarafından geliştirildi. Sektörde kartların yeniden dağıtılmasına neden olacağı söylenen cihaz, diğer yandan üretim tesislerinde oldukça büyük bir yer kaplayacağı için eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Dünyanın en büyük polimer 3D yazıcısı resmen geliyor!

Yazıcının özellikle inşaat sektöründe sıklıkla kullanılacağı söylenirken, cihaz yalnızca 80 saat içinde sağlam bir ev inşa edebiliyor. Maine şehrinin büyük bir konut ihtiyacı olduğu da dile getirilirken, FoF 1.0'ın bu soruna ilaç gibi geleceği ve 2030 yılına kadar kentte birçok yeni binanın yapılmasına katkı sağlayacağı konuşuluyor. Bazı sektör otoriteleri ise bir yazıcının yapacağı binaların yeterinde sağlam olmayacağını iddia ediyor. Ancak bunun için ellerinde yeterli bir kanıt henüz mevcut değil.

Dünyanın en büyük polimer 3D yazıcısı Factory of the Future 1.0 resmi olarak görücüye çıktı

Aynı zamanda büyük oranda geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen yazıcı, böylece çevresel sürdürülebilirlik anlamında da faydalı olacak. Amerikan Savunma Bakanlığı gibi birçok devlet kurumunun da ürünü piyasaya çıkar çıkmaz kullanmaya başlamak istediği söyleniyor. Yeni nesil birçok farklı basım tekniğini de bünyesinde bulunduran cihazın, böylece oldukça uzun ömür olması umuluyor. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce dev cihaz iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz yeni nesil 3D yazıcıların geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

Savunma, Çevre, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dünyanın en büyük polimer 3D yazıcısı Factory of the Future 1.0 resmi olarak görücüye çıktı - Son Dakika

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