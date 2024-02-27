DxOMark\'a göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon Honor Magic 6 Pro

Bir telefon satın almadan önce dikkat edilen birçok kriter bulunuyor. Kimileri kamera veya pile, kimileri ise işlemciye veya RAM kapasitesine daha çok dikkat eder. Neyse ki kullanıcıları bu dertten kurtaran ve güncel telefonları belirli standartlar altında test ederek kıyaslayan DxOMark gibi platformlar sayesinde satın alım öncesi bilgi sahibi olabiliyoruz. İşte DxOMark'a göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon!
DxOMark'a göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon
Bugüne dek DxOMark verilerine göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon geçtiğimiz ay tanıtılan Galaxy S24 Ultra modeliydi. Ancak bu durum dün itibariyle değişti. Zira kısa bir süre önce globalde tanıtılan Honor Magic 6 Pro; okunabilirlik, renk ve akıcılık gibi birçok konuda ortalama 157 puan alarak akıllı telefon işinin en iyi ekrana sahip modeli unvanını aldı.
İşte an itibariyle en iyi ekrana sahip akıllı telefonlar;
Honor Magic 6 Pro – 157
Samsung Galaxy S24 Ultra – 155
Google Pixel 8 Pro – 154
Google Pixel 8 – 154
Samsung Galaxy S24 Plus – 154
Samsung Galaxy S24 – 154
Samsung Galaxy Z Fold5 – 152
Google Pixel Fold – 151
Honor Magic5 Pro – 151
Apple iPhone 15 Pro Max – 149
Apple iPhone 15 Pro – 149
Apple iPhone 14 Pro Max – 149
Apple iPhone 14 Pro – 149
Samsung Galaxy Z Flip5 – 149
Samsung Galaxy S23 Ultra – 148
Samsung Galaxy S23 – 148
OnePlus Open – 147
Google Pixel 7 Pro – 146
Huawei P60 Pro – 146
Samsung Galaxy S23 Plus – 146
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Honor Magic 6 Pro teknik özellikleri ise şöyle;
1280 x 2800 piksel çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 5000 nit tepe parlaklık 453 ppiArka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1,4-2,0, 23 mm, 1/1,3¨, Lazer AF, PDAF, OIS – Periskop Telefoto Kamera: 180 Megapiksel,, f/2,6, 1/1,49¨, PDAF, OIS, 2,5x optik yakınlaştırma – Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel, f/2,0, 13 mm, 122°, 1/2,76¨, AF.Ön Kamera: 50 Megapiksel, f/2,0, 22 mmRAM: 12 GB/ 16 GBDepolama: 256 GB/ 512 GB/ 1 TBBatarya: 5600 mAhŞarj: 80W kablolu 66W kablosuz Ters kablosuz 5W ters kabloluİşletim İstemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFCParmak İzi Okuyucusu: VarRenk: Yeşil, siyah Honor Magic 6 Pro fiyatı; Honor Magic 6 Pro 12 GB RAM + 512 GB: 1.300 euro Honor Magic 6 Pro modeli, 1.300 euro başlangıç fiyatına sahip. Diğer versiyonların fiyatları ise bilinmiyor. Son Dakika › Teknoloji › DxOMark'a göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon Honor Magic 6 Pro - Son Dakika İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan "Rezerve ve Riskli Alanlar" raporunda dikkat çeken detaylar yer aldı. Son 11 yılda İstanbul'da bulunan ve 2000 yılı öncesi yapılmış 800 bin binanın yalnızca 84 bininin dönüştüğüne yer verilen raporda, dönüşüm için öncelik gerektiren ilçelerin ise Büyükçekmece, Güngören, Kartal, Küçükçekmece, Pendik, Tuzla ve Zeytinburnu olduğuna değinildi. Emekli maaşlarındaki refah payı sisteminin ortadan kaldırılacağı yönündeki iddialar kamuoyunda infial yarattı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi basında yer alan haberleri kesin bir dille yalanlayarak "Emekli maaşlarında önümüzdeki süreçte kesinti yapılması da söz konusu değildir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz" açıklamasında bulundu. Bugün Dubai'de Ebru Gündeş ile nikah masasına oturan Murat Özdemir'in yakın zaman önce boşandığı eski eşi zehir zemberek sözler sarf etti. Özdemir'in Gündeş için boşandığı eşi ''Ey Rabbim ben kenara çekiliyorum. Yol senin hiza senin, kul senin ceza senin'' ifadelerini kullandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, MKE Ankaragücü maçında Mauro Icardi'ye verilen cezayı haksız bulduğunu açıkladı. Özbek, Icardi'nin tedbirsiz sevk edilmesi nedeniyle takımın hazırlıklarının etkilendiğini ve cezanın haksız olduğunu belirtti. Zeytinburnu'nda mahalle bekçisi, üç kişi ile yan bakma tartışması yaşadı. Üç arkadaş tartışma sürerken olay yerindeki polislerin yanına gitti. İçlerinden birisi polislerin yanında yanlarına gelen bekçiye yumruk attı. Mahalle bekçisi de silahına davranarak kendisine yumruk atan kişiyi bacağından vurdu. MİT, Türk vatandaşlığı satan şebekeyi çökertti, sanıklar arasında AK Parti Karakeçili Belediye Başkan adayı Hüseyin Özçelik de var. Özçelik, kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında "Siyasetçiyiz, vatandaş yardım istediğinde ilgili kurumları arıyoruz. Bunlar normal şeyler" dedi. 2021 yılında Reza Zarrab ile olaylı bir şekilde boşanan Ebru Gündeş, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı 12 yaş küçük sevgilisi Murat Özdemir ile bugün Dubai'de evlendi. ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Neslihan Kanaç isimli yarışmacı konuşma şekli ve kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla akıllara Bahar Candan'ı getirdi. Ankara'da kalabalıktan faydalanan bir şahıs, halk otobüsüne büyük tuvaletini yaptı. Cep telefonuyla otobüsün içini görüntüleyen şoför yaşanan olaya "Adam büyük abdestini yapmış otobüse, böyle bir şey var mı ya" sözleriyle tepki gösterdi.
ÖzellikDeğerİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3Ekran: 6.8 inç LTPO OLED
1280 x 2800 piksel çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
5000 nit tepe parlaklık
453 ppiArka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1,4-2,0, 23 mm, 1/1,3¨, Lazer AF, PDAF, OIS
– Periskop Telefoto Kamera: 180 Megapiksel,, f/2,6, 1/1,49¨, PDAF, OIS, 2,5x optik yakınlaştırma
– Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel, f/2,0, 13 mm, 122°, 1/2,76¨, AF.Ön Kamera: 50 Megapiksel, f/2,0, 22 mmRAM: 12 GB/ 16 GBDepolama: 256 GB/ 512 GB/ 1 TBBatarya: 5600 mAhŞarj: 80W kablolu
66W kablosuz
Ters kablosuz
5W ters kabloluİşletim İstemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFCParmak İzi Okuyucusu: VarRenk: Yeşil, siyah
Honor Magic 6 Pro fiyatı;
Honor Magic 6 Pro 12 GB RAM + 512 GB: 1.300 euro
Honor Magic 6 Pro modeli, 1.300 euro başlangıç fiyatına sahip. Diğer versiyonların fiyatları ise bilinmiyor.
Son Dakika › Teknoloji › DxOMark'a göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon Honor Magic 6 Pro - Son Dakika
İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan "Rezerve ve Riskli Alanlar" raporunda dikkat çeken detaylar yer aldı. Son 11 yılda İstanbul'da bulunan ve 2000 yılı öncesi yapılmış 800 bin binanın yalnızca 84 bininin dönüştüğüne yer verilen raporda, dönüşüm için öncelik gerektiren ilçelerin ise Büyükçekmece, Güngören, Kartal, Küçükçekmece, Pendik, Tuzla ve Zeytinburnu olduğuna değinildi.
Emekli maaşlarındaki refah payı sisteminin ortadan kaldırılacağı yönündeki iddialar kamuoyunda infial yarattı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi basında yer alan haberleri kesin bir dille yalanlayarak "Emekli maaşlarında önümüzdeki süreçte kesinti yapılması da söz konusu değildir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz" açıklamasında bulundu.
Bugün Dubai'de Ebru Gündeş ile nikah masasına oturan Murat Özdemir'in yakın zaman önce boşandığı eski eşi zehir zemberek sözler sarf etti. Özdemir'in Gündeş için boşandığı eşi ''Ey Rabbim ben kenara çekiliyorum. Yol senin hiza senin, kul senin ceza senin'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, MKE Ankaragücü maçında Mauro Icardi'ye verilen cezayı haksız bulduğunu açıkladı. Özbek, Icardi'nin tedbirsiz sevk edilmesi nedeniyle takımın hazırlıklarının etkilendiğini ve cezanın haksız olduğunu belirtti.
Zeytinburnu'nda mahalle bekçisi, üç kişi ile yan bakma tartışması yaşadı. Üç arkadaş tartışma sürerken olay yerindeki polislerin yanına gitti. İçlerinden birisi polislerin yanında yanlarına gelen bekçiye yumruk attı. Mahalle bekçisi de silahına davranarak kendisine yumruk atan kişiyi bacağından vurdu.
MİT, Türk vatandaşlığı satan şebekeyi çökertti, sanıklar arasında AK Parti Karakeçili Belediye Başkan adayı Hüseyin Özçelik de var. Özçelik, kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında "Siyasetçiyiz, vatandaş yardım istediğinde ilgili kurumları arıyoruz. Bunlar normal şeyler" dedi.
2021 yılında Reza Zarrab ile olaylı bir şekilde boşanan Ebru Gündeş, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı 12 yaş küçük sevgilisi Murat Özdemir ile bugün Dubai'de evlendi.
ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Neslihan Kanaç isimli yarışmacı konuşma şekli ve kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla akıllara Bahar Candan'ı getirdi.
Ankara'da kalabalıktan faydalanan bir şahıs, halk otobüsüne büyük tuvaletini yaptı. Cep telefonuyla otobüsün içini görüntüleyen şoför yaşanan olaya "Adam büyük abdestini yapmış otobüse, böyle bir şey var mı ya" sözleriyle tepki gösterdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?