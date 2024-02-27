DxOMark'a göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon Honor Magic 6 Pro - Son Dakika
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Teknoloji

DxOMark'a göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon Honor Magic 6 Pro

DxOMark\'a göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon Honor Magic 6 Pro

DxOMark'a göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon Honor Magic 6 Pro oldu. Honor Magic 6 Pro, okunabilirlik, renk ve akıcılık gibi birçok konuda ortalama 157 puan alarak en iyi ekrana sahip model unvanını kazandı. Honor Magic 6 Pro'nun teknik özellikleri arasında Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 6.8 inç LTPO OLED ekran, 50 MP ana kamera, 12 GB / 16 GB RAM, 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama ve 5600 mAh batarya bulunuyor. Honor Magic 6 Pro'nun başlangıç fiyatı 1.300 euro olarak belirlendi.

27.02.2024 12:13  Güncelleme: 12:14
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Bir telefon satın almadan önce dikkat edilen birçok kriter bulunuyor. Kimileri kamera veya pile, kimileri ise işlemciye veya RAM kapasitesine daha çok dikkat eder. Neyse ki kullanıcıları bu dertten kurtaran ve güncel telefonları belirli standartlar altında test ederek kıyaslayan DxOMark gibi platformlar sayesinde satın alım öncesi bilgi sahibi olabiliyoruz. İşte DxOMark'a göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon!

DxOMark'a göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon

Bugüne dek DxOMark verilerine göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon geçtiğimiz ay tanıtılan Galaxy S24 Ultra modeliydi. Ancak bu durum dün itibariyle değişti. Zira kısa bir süre önce globalde tanıtılan Honor Magic 6 Pro; okunabilirlik, renk ve akıcılık gibi birçok konuda ortalama 157 puan alarak akıllı telefon işinin en iyi ekrana sahip modeli unvanını aldı.

DxOMark'a göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon Honor Magic 6 Pro

İşte an itibariyle en iyi ekrana sahip akıllı telefonlar;

Honor Magic 6 Pro – 157

Samsung Galaxy S24 Ultra – 155

Google Pixel 8 Pro – 154

Google Pixel 8 – 154

Samsung Galaxy S24 Plus – 154

Samsung Galaxy S24 – 154

Samsung Galaxy Z Fold5 – 152

Google Pixel Fold – 151

Honor Magic5 Pro – 151

Apple iPhone 15 Pro Max – 149

Apple iPhone 15 Pro – 149

Apple iPhone 14 Pro Max – 149

Apple iPhone 14 Pro – 149

Samsung Galaxy Z Flip5 – 149

Samsung Galaxy S23 Ultra – 148

Samsung Galaxy S23 – 148

OnePlus Open – 147

Google Pixel 7 Pro – 146

Huawei P60 Pro – 146

Samsung Galaxy S23 Plus – 146

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Honor Magic 6 Pro teknik özellikleri ise şöyle;

ÖzellikDeğerİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3Ekran: 6.8 inç LTPO OLED

1280 x 2800 piksel çözünürlük

120 Hz yenileme hızı

5000 nit tepe parlaklık

453 ppiArka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1,4-2,0, 23 mm, 1/1,3¨, Lazer AF, PDAF, OIS

– Periskop Telefoto Kamera: 180 Megapiksel,, f/2,6, 1/1,49¨, PDAF, OIS, 2,5x optik yakınlaştırma

– Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel, f/2,0, 13 mm, 122°, 1/2,76¨, AF.Ön Kamera: 50 Megapiksel, f/2,0, 22 mmRAM: 12 GB/ 16 GBDepolama: 256 GB/ 512 GB/ 1 TBBatarya: 5600 mAhŞarj: 80W kablolu

66W kablosuz

Ters kablosuz

5W ters kabloluİşletim İstemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFCParmak İzi Okuyucusu: VarRenk: Yeşil, siyah

Honor Magic 6 Pro fiyatı;

Honor Magic 6 Pro 12 GB RAM + 512 GB: 1.300 euro

Honor Magic 6 Pro modeli, 1.300 euro başlangıç fiyatına sahip. Diğer versiyonların fiyatları ise bilinmiyor.

Kaynak: Shiftdelete

Qualcomm, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji DxOMark'a göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon Honor Magic 6 Pro - Son Dakika

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