DxOMark\'a göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon Honor Magic 6 Pro

Teknoloji

Bir telefon satın almadan önce dikkat edilen birçok kriter bulunuyor. Kimileri kamera veya pile, kimileri ise işlemciye veya RAM kapasitesine daha çok dikkat eder. Neyse ki kullanıcıları bu dertten kurtaran ve güncel telefonları belirli standartlar altında test ederek kıyaslayan DxOMark gibi platformlar sayesinde satın alım öncesi bilgi sahibi olabiliyoruz. İşte DxOMark'a göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon!

DxOMark'a göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon

Bugüne dek DxOMark verilerine göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon geçtiğimiz ay tanıtılan Galaxy S24 Ultra modeliydi. Ancak bu durum dün itibariyle değişti. Zira kısa bir süre önce globalde tanıtılan Honor Magic 6 Pro; okunabilirlik, renk ve akıcılık gibi birçok konuda ortalama 157 puan alarak akıllı telefon işinin en iyi ekrana sahip modeli unvanını aldı.

İşte an itibariyle en iyi ekrana sahip akıllı telefonlar;

Honor Magic 6 Pro – 157

Samsung Galaxy S24 Ultra – 155

Google Pixel 8 Pro – 154

Google Pixel 8 – 154

Samsung Galaxy S24 Plus – 154

Samsung Galaxy S24 – 154

Samsung Galaxy Z Fold5 – 152

Google Pixel Fold – 151

Honor Magic5 Pro – 151

Apple iPhone 15 Pro Max – 149

Apple iPhone 15 Pro – 149

Apple iPhone 14 Pro Max – 149

Apple iPhone 14 Pro – 149

Samsung Galaxy Z Flip5 – 149

Samsung Galaxy S23 Ultra – 148

Samsung Galaxy S23 – 148

OnePlus Open – 147

Google Pixel 7 Pro – 146

Huawei P60 Pro – 146

Samsung Galaxy S23 Plus – 146

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Honor Magic 6 Pro teknik özellikleri ise şöyle;