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Dünyaca ünlü oyun şirketi Electronic Arts veya kısa adıyla EA tarafından sunulan abonelik tabanlı EA Play hizmeti, oyuncuların her ay tek bir ödeme yaparak birçok popüler oyuna erişebilmesine olanak tanıyor. Bu servise üyelik için iki seçenek var. Bunlardan ilki geçtiğimiz günlerde zamlanmışken, bugün ne yazık ki diğer paketin de fiyatı arttı. İşte EA Play Pro fiyatı…

EA Play Pro fiyatı zamlandı: Ne kadar oldu?

Bilindiği üzere EA Play hizmeti için standart ve Pro şeklinde iki seçenek var. Geçtiğimiz günlerde yapılan zamla birlikte standart paketin fiyatı yüzde 447 oranında artarak 40 TL'den 219 TL'ye çıktı. Bugün ise ek avantajlar sağlayan Pro seçenek için de bir zam yapıldı.

Kısa süre önce yapılan zamla birlikte EA Play Pro hizmetinin fiyatı 149,99 TL'den 699 TL'ye çıktı. Yüzde 312 oranındaki bu zam, 10 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yani aboneliğinizi 9 Mayıs'ta eski fiyattan yenileyebilirsiniz.

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Söz konusu bu zammın sadece Türkiye için yapılmadığını belirtelim. Öyle ki EA Play aylık fiyatı Avrupa için 3,99 eurodan 5,99 euroya çıktı. EA Play Pro ise ayda 14,99 euro yerine artık 16,99 euro.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? EA Play Pro kullanıcısıysanız aboneliğinizi devam ettirecek misiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.