Elon Musk: Kendi kendime sürekli olarak bir uzaylı olduğumu söylüyorum

Teknoloji

Elon Musk, Paris'te düzenlenen VivaTech konferansında teknoloji şirketleriyle yaptığı toplantıda, kendisinin bir uzaylı olduğunu ve "bunu insanlara sürekli söylediğini" ancak kimsenin inanmadığını belirtti.

Tesla, X ve SpaceX'in milyarder sahibi Musk, insanlara sürekli olarak kendisinin dünya dışı bir varlık olduğunu söylediğini, ancak kimsenin ona inanmadığını dile getirdi. Musk, resmi olarak 1971 yılında Güney Afrika'nın Transvaal bölgesinde doğdu ve ayrıca ABD ve Kanada vatandaşlığına sahip. Uzaktan bir webcam aracılığıyla konuşan Musk, uzaylı yaşamını kanıtlayabilirse bunu sahibi olduğu sosyal medya platformu X/ Twitter'da paylaşacağını ekledi.

Musk, yapay zekanın (AI) insanlar için uzaylılardan daha acil bir problem oluşturduğunu, botların dünyadaki her işi yok edeceğini öngördüğünü belirtti. "Muhtemelen hiçbirimizin işi olmayacak," dedi. Gelecekte istihdamın isteğe bağlı olacağını ve işlerin hobiler haline gelebileceğini, çünkü AI ve robotların gerekli tüm mal ve hizmetleri sağlayacağını söyledi. Ancak, yanlış bilginin yayılmasını önlemek için AI'nın doğruluğu siyasi doğruculuktan daha öncelikli hale getirecek şekilde dikkatlice eğitilmesi gerektiği konusunda uyardı. "AI'nın doğruyu söylemeye eğitilmesi çok önemli," dedi.

Musk, bu ayın başlarında, uzaylıların bir zamanlar var olabileceğini, ancak Dünya'yıziyaret ettiklerine ikna olmadığını söylemişti. Eğer insanlar evrene sondalar gönderirse "uzun zaman önce ölmüş uzaylı medeniyetlerin kalıntılarını" bulabileceklerini belirtti. Ancak, Dünya'da uzaylıların yaşadığını düşünen insanlara fazla zaman ayırmadığını söyledi.