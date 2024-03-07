Elon Musk, OpenAI'a karşı açtığı savaşı daha da büyütmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde şirkete dava açan Musk, davayı bir şartla düşüreceğini söyledi. Şirketinin ismini, OpenAI yerine ClosedAI olarak değiştirilmesini istiyor.
Elon Musk: OpenAI yerine ClosedAI olursa dava düşecek
Musk geçtiğimiz hafta OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a karşı dava açarak, kar amacı gütmeyen kuruluşun hedefinden uzaklaşmakla suçladı. OpenAI'ın artık daha çok kar getirici çabalara odaklandığını iddia etti. Bu da şirketin kuruluş ilkesine aykırı.
Buna karşılık OpenAI ise Musk'ın suçlamalarını çürütmek amacıyla bazı iddialarda bulundu. Musk ve ekip arasında yıllardır devam eden e-postaları paylaştı. Yapay zekayı güvenli ve insanlığın yararına geliştirme konusundaki kararlılıklarını sürdürdüklerini söyledi.
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2015 yılında firmanın kuruluşuna destek veren Musk, 1 milyar dolarlık bir bütçe yapmayı planladığı, ancak bunun kabul görmediği biliniyor. Ayrıca Musk'ın şirkete yaptığı yardımın tahmin edildiği kadar büyük olmayıp, 45 milyon dolar civarında olduğu iddia edilmekte.
Ancak Musk, OpenAI'a yönelik açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. X'te yaptığı bir paylaşımda 'ClosedAI' olarak yeniden adlandırması halinde, davayı düşüreceğini söyledi. Sam Altman'ın ClosedAI'ı gösteren bir kimlik rozeti taktığını gösteren montajlı bir fotoğraf yayınladı.
OpenAI, yapay zekanın sorumlu şekilde geliştirilmesini sağlamak için çalışan en önemli "kar amacı gütmeyen kuruluşlardan biri" olarak kabul ediliyor. Ancak Musk, OpenAI'ın araştırmalarını geniş çapta erişilebilir tutma konusundaki hedefinden uzaklaştığına inanıyor.
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