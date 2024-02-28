Epic Games, 189 GB'lık hack iddiasıyla çalkalanıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Epic Games, 189 GB'lık hack iddiasıyla çalkalanıyor

Epic Games, 189 GB\'lık hack iddiasıyla çalkalanıyor

Fortnite ve Unreal Engine oyun motorunun geliştirici olan Epic Games, bir hacker grubunun şirketin 189 GB'lık belgelerine eriştiği iddiasıyla sarsılıyor. Hacker grubu, şirketin e-postalar, şifreler, ödeme bilgileri ve kaynak kodu dahil olmak üzere büyük miktarda veriyi ele geçirdiğini duyurdu. Epic Games ise iddiaları araştırdığını ve henüz kanıt bulamadığını açıkladı.

28.02.2024 22:14
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Fortnite ve Unreal Engine oyun motorunun geliştirici olarak bilinen Epic Games, yeni bir hack girişimi ile çalkalanıyor. Bir hacker grubu şirketin 189 GB'lık belgelerine erişmeyi başardığını iddia etti.

Epic Games için 189 GB'lik hack iddiası

Epic Games, Mogilevich adlı bir fidye yazılımı grubunun sistemlerine girip büyük miktarda veri çaldığına dair iddiaları araştırdığını söyledi. İnternette yayınlanan mesajda Mogilevich, Epic Games sunucularına "sessizce bir saldırı gerçekleştirdiğini" bildirdi.

Buna göre şirketin e-postalar, şifreler, ödeme bilgileri ve kaynak kodu dahil olmak üzere 189 GB'lık verisini ele geçirdiğini duyurdu.

Grup, verilerin satılık olduğunu söyledi. Belirli bir fidye tutarı talep edilmemesine rağmen, Epic Games'e ödeme için 4 Mart'a kadar süre verdi. Epic Games ise açıklamasında Mogilevich'in iddialarını destekleyecek hiçbir kanıt bulamadığını ifade etti.

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Bir şirket sözcüsü, Epic'in iddiaları gördükten sonra araştırmaya başladığını dile getirdi. "Mogilievich, Epic ile iletişime geçmedi veya bu iddiaların doğruluğuna dair herhangi bir kanıt sunmadı. Bu iddiaları gördüğümüzde, dakikalar içinde araştırmaya başladık ve kanıt için Mogilevich'e ulaştık, yanıt vermediler" dedi.

Epic Games, 189 GB'lık hack iddiasıyla çalkalanıyor

Bu iddia gerçekse, sadece iki hafta önce kurulduğunu duyuran ve yeni ortaya çıkan fidye yazılımı operasyonu Mogilevich'in şimdiye kadarki en büyük girişimi olacak. Grup daha önce otomotiv şirketi Infiniti USA'nın web sitelerine, müşteri değerlendirme platformu Bazaarvoice'a ve İrlanda'nın dış ilişkiler departmanına da saldırdığını iddia etti.

Kaynak: Shiftdelete

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