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Son günlerde Epic Games platformunun hacklenme vakasında önemli gelişmeler yaşandı. Son bilgiler, firmanın aslında hiç hacklenmemiş olabileceğini bizlere gösteriyor. Yaklaşık 1 hafta önce Mogilevich adı verilen bir hacker grubu, Epic'in sunucularına sızarak tam 189 gb büyüklüğünde bir kullanıcı verisine ulaştıklarını açıklamıştı.

Fakat aynı grup yaptığı son açıklamada, böyle bir olayın hiç yaşanmadığını, bu yalanı gerçek hackerlerı kandırmak için söylediklerini iddia etti. Fakat birçok kişi bu iddiaların doğruluğu konusunda henüz tatmin olmuş değil. İşte tüm detaylar…

Epic Games hacklenme vakasında şok gelişme!

Vaka hakkında beklenmedik şeyler öne sürmeye başlayan Mogilevich, bazı hacker gruplarına Epic Games'in verilerini satma sözü verdiklerini iddia etti. Böylece onları şirketi hackleme teşebbüsünden vazgeçireceklerini düşündüklerini, bunun için de hackleme yalanını uydurduklarını söyledi.

Mogilevich'in 8 farklı gruba birtakım verileri sattığı da ortaya çıkarken, bu verilerin Epic Games'ten geldiği şu an için kanıtlanmış değil. Epic'in yaptığı resmi açıklamada herhangi bir hack vakası yaşamadıklarını belirtmesi ise, bu gelişmeler ile örtüşüyor.

Geçtiğimiz hafta Epic'e elinde kullanıcıların e-postaları, şifreleri ve ödeme bilgileri gibi kritik verileri bulundurduğu gerekçesiyle adeta şantaj yapan Mogilevich grubunun, bir anda tamamen bunun tersi açıklamalar yapması kafaları iyice karıştırdı. Bazıları ise, grubun büyük bir hapis cezasına çarptırılmamak için böyle bir yalan uydurduğunu iddia etmekte. Gerçekler ise önümüzde günlerde ortaya çıkacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Mogilevich ne yapmaya çalışıyor? Sizin Epic Games üyeliğiniz var mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.