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Epic Games Store'da The Outer Worlds ücretsiz! - Son Dakika
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Epic Games Store'da The Outer Worlds ücretsiz!

Epic Games Store, yılbaşı indirimleri kapsamında her gün bir oyun ücretsiz olarak sunuyor. Bugünün ücretsiz oyunu The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition oldu. Oyunu 25 Aralık saat 19.00'a kadar ücretsiz olarak edinebilirsiniz.

Epic Games Store\'da The Outer Worlds ücretsiz!
26.12.2023 - 00:28,
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Epic Games Store, yılbaşı indirimlerine özel olarak her gün bir oyun veriyor. 24 saat boyunca ücretsiz erişime açılan oyunlar ise farklı kategorilerden binlerce kullanıcıyı heyecanlandırmayı başardı. Bugünkü Epic Games ücretsiz oyunu ise The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition oldu.

Epic Games ücretsiz oyunu (25 Aralık)

25 Aralık için Epic Games ücretsiz oyunu The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition oldu. Steam'de yaklaşık 880 TL'lik (29,78 dolar) bir fiyatlandırmaya sahip olan The Outer Worlds, uzay macerası sevenlere hitap ediyor. Yarına kadar oyunu Epic Games Store'dan ücretsiz edinebilirsiniz.

Epic Games Store'da The Outer Worlds ücretsiz!

Geçtiğimiz gün platformda Ghostwire: Tokyo ücretsiz olarak erişime açılmıştı. Bethesda Game Studios tarafından yayınlanan Ghostwire: Tokyo, en popüler aksiyon oyunları arasında yer alıyordu. Ancak kampanyanın bugün bittiğini hatırlatalım.

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Aksiyon RPG türündeki The Outer Worlds, 2020 yılında çıkış yaptığında oyun dünyasını sarsmayı başarmıştı. Oyunda, bir uzay kolonisini keşfedecek ve onlarca farklı karakterle tanışarak hikayenin nasıl gelişeceğini belirleyeceksiniz.

Epic Games tarafından dağıtılan söz konusu yapımları bir gün boyunca alma hakkınız bulunuyor. Yani The Outer Worlds'u de yarın saat 19.00'a kadar hiçbir ücret ödemeden Epic Games kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Oyunun kalıcı olduğunu da hatırlatalım.

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition'ı ücretsiz şekilde almak için şu adımları takip etmelisiniz;

Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

Adım: "The Outer Worlds" sayfasına girin.

Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.

Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

Epic Games Store'da The Outer Worlds ücretsiz!

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games'in 25 Aralık ücretsiz oyununu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

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