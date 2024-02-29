Epic Games Store Ücretsiz Oyunu: Aerial_Knight's Never Yield - Son Dakika
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Epic Games Store Ücretsiz Oyunu: Aerial_Knight's Never Yield

Epic Games Store Ücretsiz Oyunu: Aerial_Knight\'s Never Yield

Epic Games, her hafta ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta Aerial_Knight's Never Yield oyununu ücretsiz olarak sunuyor. Oyun, Wally isimli bir karaktere odaklanıyor ve farklı kombinasyonlar yaparak koşmanız gerekiyor. Düşmanlarınızı alt etmeli ve zorluklardan kaçınmalısınız. Oyunu Epic Games Store üzerinden 7 Mart'a kadar ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

29.02.2024 22:13
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Epic Games her hafta bir oyunu ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. 22-29 Şubat tarihleri arasında Super Meat Boy Forever'ı ücretsiz yaparak oyuncuları sevindiren mağaza, bu haftaki yapımı da açıkladı Aksiyon türündeki oyunu 7 Mart'a kadar almayı unutmayın. İşte bu haftaki ücretsiz Epic oyunu.

Epic Games Store ücretsiz oyunu (29 Şubat)

Epic Games Store, geçtiğimiz yıllardan bu yana her Perşembe günü oyun dağıtıyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz hafta Super Meat Boy Forever hediye edildi. Bugün (29 Şubat) ise Aerial_Knight's Never Yield oyununu dağıtıyor.

Epic Games Store Ücretsiz Oyunu: Aerial_Knight's Never Yield

Epic Games Store 20.50 TL'den satılan oyun, Wally isimli bir karaktere odaklanıyor. Farklı kombinasyonlar yaparak koşmanız gereken Aerial_Knight's Never Yield'da bekleyen zorluklardan kaçınmalısınız. Aynı zamanda düşmanlarınızı da alt etmeniz gerekiyor.

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Aerial_Knight's Never Yield ücretsiz olarak sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulamasına giriş yapın.

Adım: "Aerial_Knight's Never Yield" sayfasına girin.

Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.

Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Aerial_Knight's Never Yield sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Windows XP SP2++/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10

Single Core 2.6 GHz İşlemci Hızı

NVIDIA GeForce 970++ + Ekran Kartı

1 GB+ RAM ve de +üzeri

2 GB++ Depo vb Alanı

DX 9.0c++

Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Epic Games Store Ücretsiz Oyunu: Aerial_Knight's Never Yield - Son Dakika

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