Erzincan'da DENEYAP Proje Şenliği - Son Dakika
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Erzincan'da DENEYAP Proje Şenliği

Erzincan\'da DENEYAP Proje Şenliği
02.07.2026 09:14
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DENEYAP teknoloji atölyesi öğrencileri dönem sonu proje şenliğinde projelerini sergiledi.

Erzincan Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren DENEYAP teknoloji atölyesinde tasarım ve üretim eğitimi alan öğrenciler, eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak geliştirdikleri projeleri düzenlenen dönem sonu proje şenliğinde sergiledi.

13 Şubat Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen 'DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dönem Sonu Proje Şenliği', öğrencilerin yıl boyunca yürüttükleri çalışmaları anlatan video gösterimiyle başladı.

Programa katılan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Gençlik Merkezinde oluşan üretim ve bilim atmosferinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şenlikte 28 projenin yarıştığını belirten Vali Aydoğdu, önceki dönemlerde ise toplam 836 projenin hayata geçirildiğini ifade etti. DENEYAP teknoloji atölyelerinin gençlere önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Aydoğdu, öğrencilerin ortaya koyduğu projelerin azim ve üretkenliğin en güzel örnekleri olduğunu belirterek, gençlerin gelecekte teknoloji alanında çığır açacak çalışmalara imza atacağına inandığını söyledi.

Şenlikte öğrenciler projelerini jüri üyelerine tanıttı. Mert Ayhan, Eren Kayra İnler, Yusuf Kerim Bozdaş ve Yağız Ege Çelik tarafından hazırlanan projede, hava kirliliği, su kalitesi ve toprak verimliliği gibi çevresel sorunlara yönelik çözüm önerileri sunuldu. Öğrenciler, zararlı gaz yoğunluğu ve oksijen yetersizliğinin yaşamı tehdit ettiği varsayımsal bir gezegende geliştirdikleri sistemleri anlattı.

Bir diğer ekipte yer alan Hümeyra Şirin, Ukba Nur Türkoğlu ve Gönül Evranur Coşkun ise farklı gezegenlerde kullanılabilecek yaşam destek kapsülü tasarladıklarını belirtti. Öğrenciler, geliştirdikleri proje sayesinde uzay görevlerinde kullanılabilecek yaşam destek sistemlerinin temel çalışma prensiplerini öğrendiklerini, aynı zamanda su tasarrufu, çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalık kazandıklarını ifade etti.

Yusuf Miraç Kılıç da, oluşturdukları gezegende karşılaşılan sorunlara çözüm üreten prototipler geliştirdiklerini ve bu prototipleri uygulanabilir projelere dönüştürerek yaşamın sürdürülebilir hale gelmesini hedeflediklerini söyledi.

Projeye destek veren anne Betül Kılıç, süreç boyunca oğlunun yanında olduğunu belirterek, malzemelerin hazırlanmasından proje çalışmalarına kadar birlikte emek verdiklerini ifade etti. Sürecin hem çocuklar hem de aileler açısından öğretici geçtiğini söyleyen Kılıç, "Çocuğum yaş itibarıyla öğrenmeye çok açıktı. Ben de yanında oldum ve bu süreci birlikte tamamladık. Beraber çok güzel şeyler öğrendik" dedi.

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Modülü kapsamında hazırlanan 28 proje jüri tarafından değerlendirilirken, her takım projelerini 2 dakikalık sunumlarla tanıttı.

Program sonunda ortaokul ve lise kategorilerinde dereceye giren ilk üç takıma ödülleri takdim edildi.

DENEYAP Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dönem Sonu Proje Şenliği, ödül töreni ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Etkinlik, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki yeteneklerini ortaya koyduğu, geleceğin teknoloji üreticilerinin yetişmesine katkı sağlayan bir organizasyon olarak öne çıktı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Teknoloji Erzincan'da DENEYAP Proje Şenliği - Son Dakika

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