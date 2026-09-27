Erzurum'da ilk ve tek bağımsız Milli Teknoloji Atölyesi'nde çalışmalar sona yaklaştı - Son Dakika
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Erzurum'da ilk ve tek bağımsız Milli Teknoloji Atölyesi'nde çalışmalar sona yaklaştı

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Erzurum\'da ilk ve tek bağımsız Milli Teknoloji Atölyesi\'nde çalışmalar sona yaklaştı
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Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi kampüsünde yapımı süren Milli Teknoloji Atölyesi'nde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. 81 ilde planlanan atölyelerin ilk ve tek bağımsız binası olacak yapı, gençlerin ve araştırmacıların projelerini ürüne dönüştürmesine imkan tanıyacak.

Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirilmesi planlanan Milli Teknoloji Atölyelerinin ilk ve tek bağımsız binası olma özelliğini taşıyan Atatürk Üniversitesindeki yatırımda çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Modern altyapısıyla gençlerin teknoloji ve inovasyon projelerine ev sahipliği yapacak atölye, Erzurum'un milli teknoloji hamlesindeki konumunu daha da güçlendirecek.

Atatürk Üniversitesi kampüsünde, üniversite, KUDAKA ve TÜBİTAK iş birliğiyle yapımına başlanan Milli Teknoloji Atölyesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 550 metrekarelik kullanım alanına sahip olacak yapı, tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin ve araştırmacıların fikirlerini projeye, projelerini ise ürüne dönüştürebilecekleri nitelikli bir üretim ve uygulama alanı olarak hizmet verecek.

Mayıs ayında düzenlenen temel atma töreniyle yapım süreci başlayan Milli Teknoloji Atölyesi, kısa süre içerisinde gençlerin kullanımına sunulacak. Atölye; lise öğrencilerinden üniversite öğrencilerine, akademisyenlerden doktora araştırmacılarına kadar farklı seviyelerde proje geliştiren geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek.

Fikirden Prototipe, Prototipten Ürüne Uzanan Bir Altyapı

Milli Teknoloji Atölyesinin yalnızca bir çalışma alanı olarak değil, gençlerin teknoloji üretme süreçlerini destekleyen bütüncül bir merkez olarak tasarlandığını belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, yatırımın üniversitenin araştırma ve yenilikçilik vizyonuyla doğrudan örtüştüğünü ifade etti.

Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin bilimsel araştırmayı teknolojiye ve toplumsal faydaya dönüştürme hedefi doğrultusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, Milli Teknoloji Atölyesinin bu anlayışın sahadaki karşılıklarından biri olacağını söyledi.

Hacımüftüoğlu değerlendirmesinde: "Milli Teknoloji Atölyemizde artık sona yaklaşıyoruz. Temelini attığımız bu yapının kısa süre içerisinde gençlerimizin, öğrencilerimizin ve araştırmacılarımızın kullanımına sunulacak olması bizleri son derece memnun ediyor. Burada yalnızca teknoloji konuşulmayacak; fikirler geliştirilecek, projeler üretilecek, prototipler ortaya çıkarılacak ve gençlerimiz kendi projelerini hayata geçirme imkanı bulacak" ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesinin Teknoloji Ekosistemine Yeni Bir Halka

Atölyenin, Atatürk Üniversitesinin sahip olduğu araştırma altyapısını ve akademik insan kaynağını gençlerin proje üretme kapasitesiyle buluşturacağını vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu, üniversitenin özellikle TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarında elde ettiği deneyimin de bu merkezle daha ileri bir noktaya taşınacağını belirtti.

"Biz Atatürk Üniversitesi olarak gençlerimizin yalnızca bilgiye ulaşmasını değil, bilgiyi teknolojiye ve üretime dönüştürmesini önemsiyoruz. Milli Teknoloji Atölyesi de bu anlayışın önemli bir parçası olacak. Üniversitemizin bilimsel birikimi, akademisyenlerimizin rehberliği ve gençlerimizin üretme heyecanı aynı çatı altında buluşacak. Buradan çıkacak her projenin Erzurum'a, ülkemize ve milli teknoloji hamlemize katkı sunmasını hedefliyoruz" diyen Hacımüftüoğlu, projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Atatürk ÜniversitesiTeknolojiErzurumEğitimSon Dakika

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