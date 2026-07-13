Erzurum'da Yeşil Dönüşüm Projeleri Desteklendi - Son Dakika
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Erzurum'da Yeşil Dönüşüm Projeleri Desteklendi

Erzurum\'da Yeşil Dönüşüm Projeleri Desteklendi
13.07.2026 14:44
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Erzurum'da sanayide yeşil dönüşüm ve yerli üretimi artıracak iki stratejik proje destek sözleşmesi imzalandı.

Erzurum'da sanayide yeşil dönüşüm, yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir üretim altyapısının güçlendirilmesine yönelik iki stratejik fizibilite projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen 2026 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı 55'inci Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve değerlendirme süreci sonucunda destek almaya hak kazanan "55'inci Bakım Fabrika Müdürlüğü Doğal Gaz Yakıtlı Entegre Isıtma Sistemi Fizibilite Çalışması" ile "Kar Üstü Araç Mükemmeliyet Merkezi Kurulumu Fizibilite Çalışması" projelerinin destek sözleşmeleri imzalandı.

KUDAKA hizmet binasında düzenlenen imza törenine, Milli Savunma Bakanlığı 55'inci Bakım Fabrika Müdürü Uğur Sağlam, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve projeden sorumlu kurum yetkilileri katıldı.

Kar Üstü Araçlarında Yerli Üretim ve Mükemmeliyet Merkezi Hedefi

"Kar Üstü Araç Mükemmeliyet Merkezi Kurulumu Fizibilite Çalışması" ile halihazırda kar üstü araçlarının bakım ve onarım faaliyetlerini yürüten fabrikanın üretim altyapısının stratejik bir yaklaşımla geliştirilmesi amaçlanıyor. Hazırlanacak fizibilite çalışması kapsamında; Türkiye genelindeki kamu kurum ve kuruluşları ile kış turizmi merkezlerinin ihtiyaç duyduğu özel amaçlı kar üstü araçlarının, yerli üretim esasına dayalı, sürdürülebilir ve merkezi bir üretim modeliyle karşılanmasına yönelik yatırımın teknik, ekonomik ve yönetsel uygulanabilirliği değerlendirilecek. Böylece fabrikanın bakım-onarım kabiliyetinin ötesine geçerek üretim kapasitesine sahip bir yapıya dönüştürülmesine yönelik yol haritası oluşturulacak.

Yeşil Dönüşümü Destekleyecek Modern Enerji Altyapısı

Desteklenen bir diğer proje olan "55'inci Bakım Fabrika Müdürlüğü Doğal Gaz Yakıtlı Entegre Isıtma Sistemi Fizibilite Çalışması" ile fabrikanın yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlayacak modern enerji altyapısının planlanması hedefleniyor. Proje kapsamında, fabrika bünyesinde bulunan atölye, depo ve idari binaların doğal gaz yakıtlı, merkezi ve çevre dostu bir ısıtma sistemiyle donatılmasına yönelik yatırımın teknik, ekonomik, mali, çevresel ve idari uygulanabilirliği analiz edilecek. Hazırlanacak fizibilite çalışmasıyla sera gazı emisyonlarının azaltılması, sürdürülebilir üretim altyapısının oluşturulması, kaynakların etkin kullanımı ve sanayide yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sağlayacak yatırım modelinin ortaya konulması amaçlanıyor.

Her iki fizibilite çalışmasının da tamamlanmasıyla birlikte, Erzurum'un savunma sanayii üretim altyapısının güçlendirilmesi, yerli üretim kapasitesinin artırılması ve bölgenin sanayi rekabetçiliği ile yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik önemli bir hazırlık sürecinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, Erzurum, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Erzurum'da Yeşil Dönüşüm Projeleri Desteklendi - Son Dakika

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