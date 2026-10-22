Eskişehir'de tamirci, elektrikli bisiklette parça akışının esnetilmesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de tamirci, elektrikli bisiklette parça akışının esnetilmesini istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'de tamirci, elektrikli bisiklette parça akışının esnetilmesini istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 18 yıldır tamircilik yapan İsmail Yücel, elektrikli bisiklet ve scooterlarda yedek parça teminindeki kısıtlamaların piyasada fahiş fiyatlara yol açtığını söyledi. Yücel, yedek parça akışının esnetilmesini ve yetkili servislerin en az 15-20 günlük teknik eğitime tabi tutulmasını istedi.

18 yıldır tamircilik yapan İsmail Yücel, elektrikli bisiklet ile scooterlarda yaşanan yedek parça sıkıntısına ve eğitimsiz yetkili servis sorununa dikkat çekti.

Askeriyeden emekliliğinden sonra Eskişehir'de televizyon tamirciliğiyle başladığı mesleğine elektrikli bisiklet ve scooter tamiriyle devam eden 66 yaşındaki İsmail Yücel usta, sektörde yaşanan sorunları anlattı. Şarj cihazı hatalarından yedek parça teminine kadar birçok konuya değinen İsmail Yücel, yetkililere ve firmalara çağrıda bulundu.

"Cihaz şarjı kesmeyince aküler bozuluyor"

Sürücülerin şarj konusunda dikkatli olması gerektiğini belirten İsmail Yücel, "Şarj cihazlarında akü dolduğunda elektriği kesen bir sistem bulunur. Ancak cihazlar zamanla bozulabiliyor. Vatandaşlar aracı akşam şarja takıp sabah çıkarıyor. Cihaz elektriği kesmediğinde aküler şişiyor ve kullanılmaz hale geliyor" dedi.

"Yeni modellerde parçalar birbirine bağımlı"

Yeni nesil araçların tamirinin daha zor olduğunu ifade eden Yüzcel, "Eski modellerde tek bir parçayı değiştirip uyum sağlayabiliyorduk. Yeni bisiklet ve scooterlarda ise beyin, gösterge ve motorun birbiriyle uyumlu çalışması gerekiyor. Tek parça değiştiğinde sistem hata veriyor ve çalışmıyor. Bu yüzden arıza durumunda parçaları takım olarak değiştirmek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

"Yedek parça ithalatı serbest bırakılmalı, servisler eğitime tabi tutulmalı"

Yedek parça temininde yaşanan kısıtlamaların piyasada fahiş fiyatlara yol açtığını ve bunun doğrudan tüketiciye yansıdığını belirten İsmail Yücel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yurt dışından bireysel ya da serbest yedek parça getirmekte büyük zorluklar yaşıyoruz. Piyasadaki parça sayısı az olunca doğal olarak arz-talep dengesi bozuluyor ve 5 liralık parçayı 10 liraya almak zorunda kalıyoruz. Devletimizin ve ithalatçı firmaların bu duruma el atıp yedek parça akışını esnetmesi gerekiyor. Parça bollaşırsa maliyetler düşer, biz de müşteriye daha uygun hizmet veririz. Diğer bir büyük sorun ise yetkili servis yetersizliği. İthalatçı firmalar sırf kağıt üzerinde servis göstermek için yeterliliği olmayan kişilere yetkili servislik veriyor. Elektronik ve Ölçü aleti bilgisi olmayan, arıza tespiti yapamayan servisler yüzünden vatandaş elinde bozuk araçla kapı kapı gezmek zorunda kalıyor. Firmaların bu servislere en az 15-20 günlük ciddi bir teknik eğitim vermesi şarttır."

Kaynak: İHA
İsmail YücelEskişehirTeknolojiOtomobilEkonomiYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine müjde İkinci indirim de pompaya yansıdı Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı
Komşuda kızıl bayraklar yükseldi Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı Komşuda kızıl bayraklar yükseldi! Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı
Piyasalar faiz kararını bekliyor Ekonomistler aynı görüşte birleşti Piyasalar faiz kararını bekliyor! Ekonomistler aynı görüşte birleşti
Ankara’da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı
İstanbul’un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı İstanbul'un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı! Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
TOKİ’den 61 ilde büyük arsa satışı Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor TOKİ'den 61 ilde büyük arsa satışı! Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor
10:50
Osimhen’den bomba sözler: Galibiyet sonrası Fenerbahçe derbisini işaret etti
Osimhen'den bomba sözler: Galibiyet sonrası Fenerbahçe derbisini işaret etti
10:37
746 gündür saçlarını kestirmiyor Son paylaşımı: Utanıyorum
746 gündür saçlarını kestirmiyor! Son paylaşımı: Utanıyorum
10:31
Görüntü Türkiye’den Şehrin simge noktasını ’sevişme’ alanına çevirdiler
Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler
10:10
Real Madrid tribünleri, Leipzig’e gol atan Arda Güler için ayağa kalktı
Real Madrid tribünleri, Leipzig'e gol atan Arda Güler için ayağa kalktı
09:59
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
09:28
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 11:08:59. #.0.3#
SON DAKİKA: Eskişehir'de tamirci, elektrikli bisiklette parça akışının esnetilmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei