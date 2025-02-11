Konya'da geçtiğimiz günlerde duyulan bir patlama sesi şehirde büyük panik havası yaratmış ve yetkililer tarafından yapılan açıklamada sesin eğitim uçuşu yapan uçaktan kaynaklı sonic patlama sonucu oluştuğu belirtilmişti.
Konya'nın ardından bu kez Eskişehir Valiliği, duyulması muhtemel ses için duyuruyu erkenden resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayımladı.
Açıklamada, 12 Şubat 2025 tarihinde 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 10.00-17.00 saatleri arasında ses üstü test uçuşu gerçekleştirileceği belirtildi. Ayrıca, sonic patlama sesi duyulabileceği konusunda uyarı yapıldı.
Son Dakika › Teknoloji › Eskişehir için sonic patlama sesi uyarısı - Son Dakika
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