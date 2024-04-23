Europol, WhatsApp'ın uçtan uca şifrelemeye karşı çıkıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Europol, WhatsApp'ın uçtan uca şifrelemeye karşı çıkıyor

Europol, WhatsApp\'ın uçtan uca şifrelemeye karşı çıkıyor

Avrupa'nın Polis Teşkilatı Europol, WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme gibi gizlilik koruma önlemlerine karşı şikayetçi olduğunu belirtti. Europol, polis şeflerinin hükümetleri ve endüstriyi uçtan uca şifreleme gibi koruma önlemlerine karşı önlem almaya çağırdığını ifade etti. Uçtan uca şifreleme, çocuk istismarı, insan ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı ve terörist saldırılar gibi suçların araştırılmasını zorlaştırıyor.

23.04.2024 21:09
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Avrupa'nın Polis Teşkilatı Europol, WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme gibi gizlilik koruma önlemlerine karşı şikayetçi olduğunu belirtti. Bu açıklama, Europol'un bazı nedenlerle uçtan uca şifrelemeye karşı çıktığını ve bunun polisiye soruşturmaları zorlaştırdığını ifade ediyor. İşte o nedenler…

Europol, WhatsApp'ta uçtan uca şifrelemeye karşı çıkıyor

18 Nisan'da, tüm AB üye ülkelerinin ve ilişkili Schengen ülkelerinin polis şefleri bir araya geldi. Europol'un yürütme direktörü Catherine de Bolle'nin de katıldığı bu toplantı sonrasında, Europol, polis şeflerinin hükümetleri ve endüstriyi uçtan uca şifreleme gibi koruma önlemlerine karşı önlem almaya çağırdığını belirtti.

Europol, WhatsApp'ın uçtan uca şifrelemeye karşı çıkıyor

Catherine de Bolle, "Evlerimiz, sokaklarımızdan daha tehlikeli hale geliyor, çünkü suçlar internete kayıyor," diyerek mevcut suç durumu hakkında bir tablo çizdi. WhatsApp uçtan uca şifreleme, kullanıcı gizliliğini korumak için yaygın olarak kullanılan bir yöntem, ancak polis soruşturmalarını zorlaştırabilir.

Europol, WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliğinin polis için zorluklar oluşturduğunu ve dijital kanıt toplama süreçlerini engellediğini belirtiyor. Uçtan uca şifreleme, çocuk istismarı, insan ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı ve terörist saldırılar gibi suçların araştırılmasını zorlaştırıyor.

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Europol, bu tür güvenlik önlemlerine karşı çıkarak, polislerin suçlarla mücadele etme yeteneklerini korumak istediğini vurguluyor. de Bolle, "Polis kanıt toplayamazsa, toplumumuz insanları suçlardan koruyamaz," diyerek durumu özetliyor.

Bu açıklama, WhatsApp şifreleme özelliğinin gizlilik ve güvenlik konularında nasıl bir denge gerektirdiğine dair tartışmayı yeniden alevlendirdi. Europol, suçla mücadelede etkinliğini korumak için uçtan uca şifrelemeye karşı önlem alınması gerektiğini düşünüyor.

Bu, endüstri ve hükümetlerin WhatsApp şifreleme politikaları konusunda daha dikkatli olmalarını gerektirebilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce şikayet etmekte haklılar mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına.

Kaynak: Shiftdelete

Hükümet, Güvenlik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Europol, WhatsApp'ın uçtan uca şifrelemeye karşı çıkıyor - Son Dakika

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