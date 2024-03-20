T Coronae Borealis Yıldızı Patlaması Yakında Gerçekleşecek

İnsanlar doğar, büyür ve ölür. Bu doğanın bir kanunu. Her canlının bir sonu var. Ancak bu sadece dünyadaki yaşayan varlıklar için geçerli değil. Aslında gökyüzüne de baktığınızda da bir yıldızın doğumu ve ölümü gibi anlara tanıklık ediyorsunuz. Bunlardan biri de çok yakında gerçekleşecek. İşte patlaması beklenen T Coronae Borealis yıldızı ve detayları…
Evren sürprizlere gebe! T Coronae Borealis yıldızı daha da parlak olacak!
Önümüzdeki birkaç ay içinde gökyüzüne "yeni" bir yıldız gelecek ve bu yıldızın çıplak gözle görülebilmesi bekleniyor. Aslında bu yıldız hep kafamızın üstündeydi. Ancak parlaklığı onu çıplak gözle görebilmemiz için yeterli değildi. Ancak evren bizlere bir sürpriz yapıyor ve bu yıldızı bizlere hediye ediyor diyebiliriz.
Normalde göremeyeceğiniz kadar sönük olan yıldız T Coronae Borealis, önümüzdeki günlerde patlayarak görüş alanımıza girecek ve sanki Corona Borealis veya Northern Crown takımyıldızında aniden yeni bir yıldız ortaya çıkmış gibi görünecek. Bilim insanları, T Coronae Borealis'in Kutup Yıldızı kadar parlak olacağını tahmin ediyor.
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Eğer doğru zamanda gökyüzüne bakarsanız aslında göreceğiniz şey bir Dünya'dan yaklaşık 2.560 ışıkyılı uzaklıkta bulunan tekrarlayan bir nova olan T Coronae Borealis'ten gelen bir nova patlaması olacak. Yani bir nevi kozmik bir patlama yaşanacak. Enerjilerin patlamasıyla ortaya ne çıkar sorusuna ilkokulda yanıt veriyoruz ve buna "ışık" diyoruz. Yani yıldız enerjisini açığa çıkaracak ve adeta yeni bir Kutup Yıldızı ortaya çıkacak.
Aslında bu patlama geçmişte yaşandı!
Bu yeni başlık sizi biraz yanıltmış olabilir. Nasıl yani geçmişte mi? Bu soruya cevabımız evet. Bahsi geçen patlama 2 bin 560 yıl önce gerçekleşti. Tam tarih vermek mümkün değil ancak biz 2 bin 560 yıl önce yaşanan bir patlamanın yıldızını göreceğiz.
Peki siz evrenin yeni sürprizi T Coronae Borealis hakkında ne düşünüyorsunuz?
Son Dakika › Teknoloji › T Coronae Borealis Yıldızı Patlaması Yakında Gerçekleşecek - Son Dakika
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