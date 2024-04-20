Fallout\'un Orijinal Yaratıcısı Tim Cain, Fallout Dizisinin İlk Sezonunu Olumlu Buldu

Fallout'un orijinal yaratıcısı Tim Cain, seriye uzun süredir bir katkıda bulunmasa hala yakından takip ediyor. Kendisi Prime Video'nun Fallout dizisi ilk sezonu hakkındaki düşüncelerini YouTube kanalında paylaştı ve oldukça olumlu bir izlenim bıraktı.
"Fallout dizisi gerçekten Fallout gibi hissettiriyor"
Yaklaşık 13 dakikalık bir video boyunca, Cain, dizinin ilk sezonuyla ilgili izlenimlerini ayrıntılı bir şekilde anlattı. Videonun başında, diziyi beğendiğini belirterek başlıyor ve ardından neden bu kadar etkilendiğini ve hoşuna gittiğini açıklıyor.
"Her şey Fallout gibi hissettiriyor. Gerçekten Fallout gibi. Bu, gerçekten zor bir şey, inanın bana. Fallout kalıbına uymayan post-apokaliptik şeyler yazmak kolaydır ve kazara çok saçma olabilirdi, 'bu Fallout'un bir parçası değil' gibi şeyler olabilirdi. Ama olmadı."
Cain ayrıca dizideki Fallout evrenini de övdü ve izlerken bazı detayları kaçırdığını itiraf etti. Seyircilere her şeyi açıklamak için bir anlatıcının eklenmemesini takdir etse de bunun, oyuncuların diziyi anlamasını ve takip etmesini zorlaştırabileceğini belirtti.
Fallout dizisi ana karakterlerin çeşitliliğini de övdü. Her biri farklı oyuncu karakterlerinin temsilcisi olarak işlev görüyor ve bu çeşitlilik diziyi daha ilginç hale getiriyor. Lucy, yüksek etik standartlara sahip olan "iyi karakteri" temsil ederken, Maximus hedeflerine odaklanmış daha nötr bir karakteri yansıtıyor. Cain'e göre Ghoul karakteri ise daha hızlı ve sorumluluk almadan hareket eden oyuncuları temsil ediyor.
Fallout ikinci sezonu onaylandı! Ne zaman çıkacak?
Cain, dizinin potansiyel zaman çizelgesi sorunlarını ele aldığı ve yapımcıların bu konudaki açıklamalarını paylaştığı bir bölümde, dizinin yürütücü yapımcıları Jonathan Nolan ve Todd Howard'ın açıklamalarını övdü.
Cain, Interplay Entertainment'ta çalışırken Fallout serisini yarattı ve orijinal Fallout oyunlarının tasarımında önemli bir rol oynadı. Ancak Fallout 2'nin geliştirme sürecinin başlarından itibaren seriye doğrudan dahil olmadı. Son yıllarda, YouTube kanalında Fallout'a odaklanan çeşitli videolar paylaştı ve bu videolar genellikle hayranlar arasında ilgiyle karşılandı.
Fallout dizisinin ilk sezonu büyük bir başarı elde etti ve Prime Video, ikinci sezon için onayı verdi. Siz Fallout dizisi ikici sezonundan neler bekliyorsunuz? İlk sezonu nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Fallout'un Orijinal Yaratıcısı Tim Cain, Fallout Dizisinin İlk Sezonunu Olumlu Buldu - Son Dakika
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