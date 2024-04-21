Far Cry serisinin her yeni oyunu, heyecan verici hikayeleri, benzersiz karakterleri ve etkileyici dünyalarıyla oyunseverleri kendine çekmeyi başarıyor. Far Cry 6'da Breaking Bad'ten Gus olarak tanıdığımız Giancarlo Esposito vardı. Yeni sızıntılara göre, Far Cry 7 'nin geliştirilme aşamasında olduğu ve yine çok ünlü bir oyuncuyla çalışıldığı belirtiliyor.
Far Cry 7 'de Cillian Murphy'nin başrolde olabileceği söyleniyor
Cillian Murphy'nin muhtemel rolü, oyunseverler arasında büyük heyecan yaratmış durumda. Ünlü aktörün, daha önceki performanslarıyla edindiği ünü göz önünde bulundurduğumuzda, Far Cry 7 'nin atmosferine ve hikayesine büyük bir derinlik katabileceği düşünülüyor. Kendisini 28 Days Later, Inception, Peaky Blinders ve Oppenheimer'dan tanıyoruz.
Murphy'nin muhtemel rolü hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte, onun bu projede yeni kötü adam olacağı düşünülüyor. Sızıntılarıyla tanınan j0nathan, X'te paylaştığı gönderiyle bu düşünceyi ortaya attı.
Yine sızıntılara göre, Far Cry 7 'nin "doğrusal olmayan" bir hikayeye sahip olacağı ve oyuncuların ailesinin kaçırılmasıyla başlayacak bir maceraya atılacağı söyleniyor. Bu kez, oyuncuların ailesini kurtarmak için sadece 72 saatlik bir süreleri olacak.
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Far Cry 7'nin geliştirilmesi sürecindeki diğer önemli bir nokta da Ubisoft'un birçok hayranı tarafından heyecanla karşılanan bağımsız bir çok oyunculu oyun üzerinde çalışması.
Cillian Murphy'nin olası katılımı ve oyunun yeni özellikleri, serinin hayranlarını heyecanlandırıyor ve Far Cry evreninde yeni bir maceraya atılmak için sabırsızlanmalarına neden oluyor. Ubisoft'un resmi açıklamalarını beklerken, oyuncular Far Cry 7'nin ne gibi sürprizlerle dolu olacağını merakla bekliyorlar.
Son Dakika › Teknoloji › Far Cry 7'nin Geliştirilme Aşamasında Olduğu ve Cillian Murphy'nin Başrolde Olabileceği Sızıntıları - Son Dakika
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