Ferrari, Elektrikli Otomobilinde Sesiyle Fark Yaratacak

Teknoloji

Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, ilk elektrikli otomobil modeli hakkında açıklamalarda bulundu. Vigna'nın verdiği demece göre bu araç, piyasadaki birçok elektrikli otomobile benzer şekilde sessiz bir deneyim sunmayacak. CEO özellikle Tesla'nın motoruna eleştiride bulundu.

İlk elektrikli Ferrari otomobil ne zaman çıkacak?

CNBC'ye verdiği röportajda Benedetto Vigna, Ferrari müşterilerinin beklediği içten yanmalı motor sesini elektrikli araçlara entegre edeceklerini dile getirdi. Benzersiz bir sürüş deneyimi için elektrikli otomobili prototipinde çalışmalarını arttırdıklarını söyledi.

Tesla, Hyundai ve Ford gibi elektrikli otomobil üreten neredeyse her marka, sessiz bir motora yer veriyor. CEO Vigna ise Ferrari'nin "sesiyle karakter ve duyguya" sahip olacağını dile getirdi. Şirketin sesli bir sürüş deneyimi için çeşitli teknolojileri araştırdığını da belirtti.

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Ferrari, ilk elektrikli modelini 2025 yılı sonuna kadar satışa çıkarmayı planlıyor. Ancak CEO Vigna, Ferrari modelinin Tesla'dan farklı bir tüketici grubunu hedefleyeceğini söyledi. Bu kapsamda şirketin işlevsellikten daha çok lüks kalmaya odaklanacağını belirtmek gerekiyor.

Daha önce farklı otomobil üreticileri de elektrikli araçlara yapay motor sesi eklemenin yollarını aramıştı. Örneğin Dodge, farklı ses ayarlarına sahip bir elektrikli araç konsepti sergiledi. Hyundai ise elektrikli araçları için "sahte gürültü sesleri" eklemeyi önerdi.

Ferrari'nin ilk elektrikli otomobilinin motor sesini nasıl ayarlayacağını zamanla göreceğiz. Şirketin ilk aracını 2025'te sunmayı planladığını hatırlatmak gerekiyor.

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