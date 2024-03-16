Fransızların çok fazla kurbağa bacağı tüketmesi sebebiyle bazı türlerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. 500'den fazla çevre aktivisti, bir neslin tehlikede olduğu konusunda Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir uyarıda bulundu.
Fransa'da her yıl 3.000 ton kurbağa tüketiliyor
Bu ay Fransız Cumhurbaşkanı'na gönderilen açık bir mektpta çevre aktivistleri, Avrupa Birliği'ne her yıl 4.070 ton dondurulmuş kurbağa bacağı ithal edildiğini iddia ediyorlar. Bu, türlerin büyüklüğüne bağlı olarak yaklaşık 80 ila 200 milyon kurbağaya denk geliyor.
Çevrecilerin dile getirdiği endişe, Robin des Bios ve Pro Wildlife tarafından tamamlanan bir çalışma etrafında yoğunlaşıyor. Bu çalışmaya göre, sadece Fransa yılda 3.000 tonun üzerinde kurbağa bacağı tüketiyor.
Fransızların bu garip lezzete olan ilgisinin çevresel etkisi, mektuba göre birkaç yaygın kurbağa türünün sayısının azalmasına neden oluyor. Etkilenen türler arasında pirinç tarlası kurbağası ve yengeç yiyen tür bulunuyor.
Bu konuda en ilginç olan şey, Avrupa Birliği'ne yerli olan kurbağa popülasyonlarının aslında "ticari sömürüye" karşı korunuyor olması. Ancak, bu koruma bölgenin dışında yer almayan türlere uzanmıyor. Bu nedenle kurbağa bacaklarının ithalatı son derece popüler bir pazar haline geldi.
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Çevreciler şimdi Fransa'yı azalan kurbağa türlerini korumaya ve ülkeye bu lezzetin ithalatının daha iyi izlenmesi ve düzenlenmesini sağlamaya çağırıyorlar. Mektubun etkili olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.
Tabii ki, insanlığın bir türü neredeyse yok olma noktasına getirmesi ilk kez yaşanan bir durum değil. Büyükbaş bir hayvan olan bizon da insanların aşırı tüketimi nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Fransızların Kurbağa Bacakları Tüketmesi Türleri Tehdit Ediyor - Son Dakika
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