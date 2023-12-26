Geely ve Baidu\'nun ortaklığıyla Jiyue 07 elektrikli otomobili tanıtıldı

Elektrikli otomobil dünyası son yıllarda büyük bir gelişim gösteriyor. Öyle ki birçok şirket, sektördeki rekabette üst sıralar için yarışırken yeni isimler de adından söz ettirmek için sıkı bir çalışma içinde. Geely ve Baidu ortaklığıyla hazırlanan yeni bir otomobil Çin'de tanıtıldı.

Jiyue 07, iF Tasarım Ödülü 2023 ve Red Dot 2023 ödülü aldı

Geely ve Baidu, Jiyue 07 elektrikli otomobilini resmi olarak Çin'de tanıttı. Modelin tasarımı oldukça dikkat çekici. Otomobil, iF Tasarım Ödülü 2023'ü aldı ve Red Dot 2023 otomobil tasarımı kazananı oldu. Otomobil, Geely şirketinin SEA mimarisini temel alırken Baidu'dan da otonom sürüş teknolojisini barındırıyor.

Özellik tarafına baktığımızda Jiyue 07, Jidu Robo-02 konseptine dayanıyor. Orta büyüklükte bir liftback olarak sahne alan model, geniş tekerlek tasarımına ve alçak bir kemer çizgisine sahip. Aerodinamik kapaklar takılı beş kollu jantlar bulunan araç, geniş bir panoramik tavan ile sahne alıyor.

Xiaomi'den heyecanlandıran etkinlik duyurusu! İlk otomobil mi geliyor?

Güç aktarım mekanizması olarak serinin bir öceki modeli olan Jiyue 01 SUV'a benzerlik gösteriyor. Standart versiyonunda 200 kW'lık tek bir e-motor ve 71,4 kWh LFP pil yer alıyor. Ek olarak arabada 4WD spesifikasyonu 400 kW ve 100 kWh NMC paketi sunuluyor.

Modelin otonom sürüş sistemi kameralara ve radarlar tarafından gerçekleştiriliyor. Otomobil donanımında modern LiDAR sensörlerinin olmadığını belirtelim. Son olarak model, 2024 yılının ortalarına doğru Çin'de satılmaya başlayacak. Küresel pazarla ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.