NVIDIA'nın Blackwell kod adlı GeForce RTX 50 serisi oyun ve iş odaklı grafik kartlarının çıkış tarihi için yeni haberler geldi. Ortaya çıkan bilgilere göre yeni serinin tanıtım etkinliği önümüzdeki yılın sonunda yapılacak. İşte detaylar…

GeForce RTX 50 serisi çıkış tarihi belli oldu! 2024 sonunda geliyor

NVIDIA, GeForce GTX ve RTX serilerinin her bir yeni nesli arasında genelde 2 yıl bekleme süresi bırakıyor. Mevcutta satışta olan RTX 40 serisi de benzer şekilde 2022'nin son çeyreğinde, ekim ayında tanıtıldı. Bir önceki RTX 30 "Ampere" serisi de 2020 yılının 3. çeyreğinde, eylül ayında piyasaya sürüldü.

Peki yeni cihazlar ne zaman gelecek? İlk olarak 2024 yılının başında, birinci çeyrek içerisinde RTX 40 serisi SUPER ekran kartlarının tanıtılması bekleniyor. Toplamda satışa çıkacak 3 modelin, yılın ilk yarısı bitmeden global pazarda raflara yerleşeceği söyleniyor.

Teknoloji dünyasını sallayan aktör: Nvidia

Ancak yeni Blackwell GeForce RTX 50 serisi için biraz daha beklememiz gerekecek. Zira Moore's Law is Dead raporunda yeni serinin 2 yıllık bekleme süresinin ardından 2024 yılının 4. çeyreğinde tanıtılacağı söyleniyor.

Fakat bu rapor aynı zamanda RTX 30 Ampere serisinden RTX 40 Ada serisine olan geçişte gördüğümüz performans artışını beklemememiz gerektiğini de söylüyor. Yani RTX 50 Blackwell serisi, RTX 40 Ada serisine kıyasla büyük performans yükselişi sunmayacak.

Blackwell'in Ada'ya kıyasla beklenen performans artışı, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem GPU'larının gelir açısından oyun GPU'larını geçmesiyle ters orantılı şekilde ilerliyor. Yani NVIDIA, profesyonellere oyuncu grafik kartları değil, yapay zeka için özel geliştirilen GPU'ları satmak istiyor. Bu yüzden iki seri arasındaki farkı bilerek açmıyor.