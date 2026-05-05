Gökyüzü Gözlem Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gökyüzü Gözlem Etkinliği Düzenlendi

Gökyüzü Gözlem Etkinliği Düzenlendi
05.05.2026 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da Astronomi Kulübü'nün düzenlediği etkinlikte katılımcılar gökyüzünü gözlemleme fırsatı buldu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Astronomi Kulübü tarafından düzenlenen "Gökyüzü Gözlem Etkinliği", üç gün süren programıyla gökyüzü meraklılarını bir araya getirdi.

Astronomi Kulübü danışmanı Doç. Dr. Şenol Mail Pala'nın yürütücülüğünde gerçekleştirilen etkinliğin ilk günü 28 Nisan'da Refahiye Bahar Yıldırım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda yapıldı. Programın devamı ise 29 ve 30 Nisan tarihlerinde Eğitim Fakültesi öğrenci girişi önünde saat 19.00-22.00 arasında gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında kurulan teleskoplarla katılımcılar, Ay'ın yüzey detaylarını inceleme, Venüs'ün parlaklığını gözlemleme ve Jüpiter'in yapısını yakından görme imkanı buldu.

Gözlemler sırasında gök cisimlerinin özellikleri, hareketleri ve temel astronomi kavramları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Katılımcılar, uygulamalı anlatımlar eşliğinde yıldızları tanıma ve gökyüzünü daha yakından keşfetme fırsatı elde etti.

Üniversite bünyesinde bilimsel ve sosyal faaliyetlere katkı sağlayan etkinliğin, öğrencilerin bilimle etkileşimini artırırken toplumda astronomi bilincinin gelişmesine de katkı sunduğu belirtildi.

Kulüp yetkilileri, benzer etkinliklerin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Gökyüzü Gözlem Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

20:37
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:52:16. #7.13#
SON DAKİKA: Gökyüzü Gözlem Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.