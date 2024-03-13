Teknoloji devlerinin yıllardır açık bulanlara yönelik ödül programları yürüttüğünü biliyoruz. Ancak Google, 2023'e ilişkin programıyla büyük ses getirdi. Şirket, geçtiğimiz yıl Güvenlik Açığı Ödül Programı kapsamında dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara toplam 10 milyon dolar (320 milyon TL) ödül verdiğini açıkladı.
Google, 2023'te hata ödül programıyla 10 milyon dolar dağıttı
Google, 2023'te hata ödül programını neredeyse tüm hizmetlerine genişletti. Üretken yapay zeka modellerinden ve Wear OS'a kadar birçok üründe hata programları yürütüldü. Şirketin açıklamasına göre 2023'te 68 ülkeden toplam 632 araştırmacıya ödül verildi.
Toplam ödeme 2022 yılında 12 milyon dolar civarındaydı. Ancak bireysel ödüllerin önemli ölçüde arttığı bildirildi. En büyük tekil ödeme, bir güvenlik açığı raporu için 113 bin 337 dolar oldu.
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Google, yapay zeka sistemlerinin güvenliğini test etmek amacıyla, Bard'a odaklanan bir hack etkinliğine de ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, yapay zekayı sırları ifşa etmeye yönelik çalışan araştırmacılardan 35 rapor geldi. Google ise bu raporlar için 87 bin doların üzerinde ödeme yaptı.
Google ayrıca yapay zekanın artan rolünü vurgulamak ve bu tür sistemlerin güvenli olmasını sağlama ihtiyacını yansıtmak istiyor. 2023 yılı itibarıyla ödül programını, üretken yapay zeka modellerini kapsayacak şekilde genişletti.
Android ve Google cihazlarında bildirilen sorunlar için 3,4 milyon dolar ödül verdi. Ayrıca kritik hatalar için maksimum ödeme 15 bin dolara çıkarıldı.
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