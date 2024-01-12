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Google Asistan, Bazı Özellikleri Kaybediyor - Son Dakika
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Google Asistan, Bazı Özellikleri Kaybediyor

Google'ın yapay zeka destekli sesli asistanı Google Asistan, kullanıcıların birçok işi konuşarak yapabilmesini mümkün kılıyor. Ancak yakın zamanda yapılacak düzenleme ile bazı özelliklerin kullanılamayacağı duyuruldu. Google Asistan, 26 Ocak'tan itibaren e-posta, sesli mesaj ve video gönderemeyecek. Bununla beraber Google Takvim uygulamasında herhangi bir etkinlik düzenlenemeyecek. Ayrıca Asistan'ın sosyal medyada gönderi yayınlaması ve rezervasyon yapması da mümkün olmayacak.

Google Asistan, Bazı Özellikleri Kaybediyor
12.01.2024 - 10:28,  Güncelleme: 10:31
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Google'ın yapay zeka destekli sesli asistanı Google Asistan, kullanıcıların birçok işi konuşarak yapabilmesini mümkün kılıyor. Android telefonlarda kurulu olarak gelen bu yapay zeka aracı, her geçen gün yayınlanan güncellemeler ile giderek gelişiyor. Ancak yakın zamanda yapılacak düzenleme ile bu sefer tam tersi olacak.

Google Asistan, bazı özellikleri kaybediyor

Geçtiğimiz saatlerde Google'ın birkaç çalışanını işten çıkararak Asistan'ın geliştirme ekibini küçülttüğü açıklandı. Kısa süre önce ise önümüzdeki günlerde yapılacak düzenleme ile bazı özelliklerin kullanılamayacağı duyuruldu.

Google Asistan, Bazı Özellikleri Kaybediyor

Paylaşılan bilgilere göre Google Asistan, 26 Ocak'tan itibaren e-posta, sesli mesaj ve video gönderemeyecek. Bununla beraber Google Takvim uygulamasında herhangi bir etkinlik düzenlenemeyecek.

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Öte taraftan Asistan'ın sosyal medyada gönderi yayınlaması ve rezervasyon yapması da mümkün olmayacak. Bu adım, Google'ın sesli asistan ekibini daha önemli ve kullanıcılar için daha faydalı yeniliklere odaklamak amacını taşıyor. Zaten bu amaç kapsamında az kullanılan bu özellikler kaldırılıyor.

Google Asistan'ın 26 Ocak itibariyle artık kullanılamayacak özellikleri şu şekilde sıralandı;

E-posta, sesli mesaj ve video gönderme.

Google Takvim'de etkinlik düzenleme.

Calm ile uygulaması ile meditasyon yapma.

Seyahat programı hakkında bilgi alma.

Kişiler hakkında bilgi alma.

Ödeme yapma.

Rezervasyon yapma.

Sosyal medyada gönderi yayınlama.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Google, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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