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Google Bard Advanced, kullanıcı deneyimine sunulacak - Son Dakika
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Google Bard Advanced, kullanıcı deneyimine sunulacak

Google, yapay zeka alanındaki yatırımlarına devam ederek en gelişmiş modeli olan Bard Advanced'ı kullanıcı deneyimine sunmaya hazırlanıyor. Bard Advanced, Google One aboneliği kapsamında ücretsiz olarak kullanılabilecek ve ilk üç ay için deneme süreci sunacak. Modelin 2024 yılında tanıtılması bekleniyor ve yapay zeka dünyasında Google'ın otoritesini güçlendireceği tahmin ediliyor.

Google Bard Advanced, kullanıcı deneyimine sunulacak
05.01.2024 - 10:29,
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Teknoloji devi Google, son zamanların en popüler teknolojisi olan yapay zeka için yaptığı yatırımlara hız kesmeden devam ediyor. Son olarak gündeme taşınan ve şirketin en gelişmiş modeli olan "Bard Advanced" ise kısa bir süre sonra kullanıcı deneyimine sunulacak gibi görünüyor. Peki, bizler bununla ilgili olarak neler biliyoruz? İşte detaylar!

Google Bard Advanced, ücretsiz olmayacak!

Yapay zeka dünyası bir süredir, Google'ın yeni çalışmaları olduğu bilgileriyle çalkalanıyordu. X'te (Twitter) paylaşım yapan, Bedros Pamboukian isimli bir kod analisti, Google Bard'ın standart versiyonunun içerisindeki kodlarda şirketin yeni projesine işaret eden birtakım detaylar fark etti. Yaptığı sosyal medya paylaşımıyla birlikte bu detayı teknoloji dünyasına da aktaran isim, karşılaştığı detaylara ilişkin görselleri de paylaştı.

hi, bard advanced will be free for 3 months and you'll need Google One too, enjoysies

the fact that it's in prod implies it's ready & being tested (currently an experiment)

again, not a leaker, but Google keeps putting stuff in plain sight and literally nobody realizes… pic.twitter.com/YqfAK77f0F

— Bedros Pamboukian (@bedros_p) January 3, 2024

Google'ın kısa vadede pazara sunmayı planladığı yapay zeka yeniliklerini çok daha belirgin hale getiren bu paylaşım, aynı zamanda birtakım tespitleri de ihtiva ediyor. Paylaşımı yapan analist; Bard Advanced'in Google One aboneliği kapsamında kullanıcı deneyimine sunulacağı ve ilk üç ay için ücretsiz bir deneme sürecinin söz konusu olacağını belirtiyor.

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An itibarıyla son geliştirme aşamasında olduğu ve teknik altyapısının büyük ölçüde tamamlandığı tahmin edilen modelin Google'ın Gemini Ultra dil modelini temel alıyor olması bekleniyor. Şirketin şu ana kadar sahip olduğu en güçlü yapay zeka çözümü olarak lanse edilen modelin 2024 yılı içerisinde tanıtılması bekleniyor. Bard Advanced adımıyla birlikte şirketin yapay zeka dünyasındaki otoritesinin güçleneceği ise yaygın tahminler arasında yer alıyor.

Peki, sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce model, ChatGPT'nin ücretli versiyonuna (ChatGPT 4) kıyasla nasıl bir konumda olacak? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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