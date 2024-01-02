Google'ın, ChatGPT'ye rakip olarak geliştirdiği Bard yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Arama devi şimdi, 2024'te kullanıcıların Bard'ta görmek istediği özellikler için Reddit'te talep toplamaya başladı. İstenilen özelliklerden bazıları halihazırda yapım aşamasında ve 2024'ün başlarında Bard'a eklenecek. Gelin detaylara bakalım.

Google, Bard özellikleri için kullanıcı taleplerini topluyor

Yapay zeka alanına hızlı bir giriş yapan Google, Aralık 2023'te şimdiye kadarki en güçlü yapay zeka modeli olan Gemini'yi piyasaya sürdü. Şirket ayrıca yeni yapay zeka modeli Gemini Pro'yu, denemeleri için Bard kullanıcılarının beğenisine sundu. Şimdiyse Google'daki bir ürün yöneticisi, insanların 2024'te Bard'da görmek istediği yeni özellikler için talep toplamaya başladı.

ChatGPT'yi iyice gözüne kestiren Google, kendi yapay zeka aracı Bard'ı geliştirmek için dört koldan çalışıyor. Son olarak Google Bard ekibinden Chris Gorgolewski, Reddit'te bir konu açtı ve kullanıcılardan Bard'da görmek istedikleri özelliklerin neler olduğunu sordu.

Bu ne hız: Google Bard, yeni bir seviyeye ulaştı!

Reddit kullanıcıları, yeni özellikler ve araçlara yönelik taleplerini konu altından ilettiler. Popüler talepler arasında Bard'ın Google Asistan ile entegrasyonu, daha uzun bağlamsal hafıza, halüsinasyon sorunlarının çözülmesi, Imagen 2 kullanılarak görüntü oluşturulması ve daha birçok özellik yer alıyor. Bunula birlikte insanlar hem Android hem de iOS için ayrı bir Bard uygulaması istiyor.

Bazı geliştiriciler ayrıca Bard'dan daha iyi kod üretimi istiyor. Bard Advanced ile kullanıcılarının önümüzdeki birkaç ay içinde üstün yapay zeka kodlama yardımı için Google DeepMind'ın AlphaZero 2 modeline erişebilecekleri düşünülüyor. Bu özelliğin gelmesi, kodlama işiyle uğraşanların işini çok kolaylaştıracaktır.

Google'ın yapay zeka sohbet robotu Bard hakkında sizlerin düşüncesi neler? Bard'da görmek istediğiniz özellikleri siz de yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.