Bildiğiniz üzere Google'a ait olan Chrome, dünyanın en popüler web tarayıcısı konumunda. Basit arayüzü ve işlevli eklentiler ile kullanıcıların vazgeçilmezi. Google, Chrome için bir gizli sekme seçeneği de sunuyor. Kullanıcılar ise anonim bir şekilde diledikleri aramaları yapabiliyordu. Ancak geçtiğimiz yıllarda açılan davayla bunun böyle olmadığı ortaya çıkmış ve şirkete dava açılmıştı. Bugün bu dava ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki Google, kullanıcı verilerini silmeyi kabul etti.
Google, gizli sekme kullanıcılarına ait verileri silecek
Davaya göre Google'ın insanlar gizli bir şekilde internette gezindiklerini düşünürken aslında kullanıcıları gizlice izlediği söyleniyordu. Davayla birlikte şirketin gerçekten de kullanıcıları izlediği kanıtlandı. Hatta bunun üzerine firma, gizli sekmedeki bilgilendirme metnini güncelleyerek ziyaret edilen web sitelerinin kaydedildiğini bile kabul etmişti. Bugün ise şirket, davadan kurtulmak için bir adım daha attı.
Aktarılan bilgilere göre Google, davacıların avukatlık firmaları ile yaptığı anlaşma ile gizli sekme kullanan kişilere ait milyarlarca veri kaydını silmeyi kabul etti. Ayrıca anlaşma kapsamında kullanıcılar, 5 yıl boyunca gizli modda üçüncü taraf çerezleri engelleyebilecek.
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Bu anlaşmanın koşulları ABD'nin California eyaletindeki Oakland federal mahkemesinde dosyalandı. ABD Bölge Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers tarafından onaylanmasıyla birlikte şirket, elindeki tüm verileri silecek.
Edinilen bilgilere göre bu anlaşmanın değeri 5 milyar dolardan fazla ancak teknoloji devi, davacılara herhangi bir tazminat ödemeyecek. Ancak kullanıcılar, şirkete karşı bireysel olarak tazminat davası açabilecekler. Avukatlar ise firmadan hukuki masraflar için ödeme talep etmeyi planlıyor.
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Son Dakika › Teknoloji › Google, Chrome'da gizli sekme kullanıcı verilerini silmeyi kabul etti - Son Dakika
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