Google Chrome, gizli sekme politikasıyla ilgili dava sonuçlandı

Dünyanın en çok kullanılan tarayıcısı olan Google Chrome, son yıllarda gizli sekme politikasıyla ilgili bazı sorunlar yaşıyor. Google Chrome yazılımında milyonlarca kişinin gizliliğini yasa dışı bir şekilde ihlal ettiğini iddia eden kullanıcılar tarafından açılan bir dava, bugün sonuçlandı.

Google, 5 milyar dolar ödeyeceği dava askıya alındı

2020 yılında birçok kullanıcı, Chrome web tarayıcısında gizli mod kullandıkları halde verilerin kaydedildiğini ve Google tarafından izlendiğini iddia ederek toplu bir dava açtı. Yargıç Yvonne Gonzalez-Rogers, dava sürecini başlatmıştı.

Bugün Reuters'ta yer alan bir habere göre 5 Şubat 2024'te yapılması planlanan duruşma askıya alındı. Oakland'daki ABD Bölge Hakimi Yvonne Gonzalez Rogers, askıya alma sebebini Google ve tüketiciler avukatlarının bir ön anlaşmaya varmaları olarak açıkladı.

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Geçtiğimiz ağustos ayında yargıç, Google'ın özet karar teklifini reddetti ve şirketin, gizli modda gezinirken bile veri toplamanın devam ettiğini ve kullanıcılarına hiçbir zaman açıklamadığını belirtti. Uzlaşma şartları henüz açıklanmadı.

Öte yandan avukatlar, arabuluculuk ile bir ön protokol üzerinde anlaştıklarını belirtiyor. Google, daha önce gizli modun takip edilmediğini, bu karara karşı çıktıklarını söylemişti. Bu arada Google davasının 5 milyar dolar değerinde olduğunu tekrar belirtelim.

Sizce Google, gizli sekme verilerini takip ediyor mu? Uzlaşmış olması suçlamaları bir bakıma kabul ettiklerini mi gösterir? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.