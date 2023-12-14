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Google Duet AI: Geliştiriciler için yeni yapay zeka aracı - Son Dakika
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Google Duet AI: Geliştiriciler için yeni yapay zeka aracı

Google, Geliştiriciler için Google Duet AI adlı yapay zeka aracını kullanıma sundu. Bu araç, yazılımcılara kod yazmada ve eksik kalan kodları tamamlamada yardımcı oluyor. Şu anda 20'den fazla dili destekleyen aracın ilerleyen zamanlarda daha da genişlemesi bekleniyor. Google Duet AI, Ocak 2024'ün sonuna kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Google Duet AI: Geliştiriciler için yeni yapay zeka aracı
14.12.2023 - 03:13,
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Son yıllarda şirketler arasındaki yapay zeka savaşı giderek şiddetlendi. Teknoloji devleri kaynaklarının önemli bir kısmını bu alana harcıyor. Bu devlerden birisi de hiç şüphesiz Google. Son birkaç haftadır adından söz ettiren Google, kısa süre önce kod yazabilen yapay zeka aracını kullanıma sundu. İşte bilmeniz gerekenler…

GitHub Copilot rakibi Google Duet AI neler sunuyor?

Google, bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikte önemli açıklamalar yaptı. Bunlardan birisi de ilk olarak bu yılın başlarında tanıtılan Duet AI'ın, diğer Google uygulamalarının ardından geliştiriciler için de sunulması oldu. Yazılımcılar için büyük kolaylık sağlayan bu yapay zeka aracı, GitHub tarafından geliştirilen Copilot'a rakip olarak karşımıza çıktı.

Google Duet AI: Geliştiriciler için yeni yapay zeka aracı

Sene başında tanıtıldığında büyük heyecan yaratan Geliştiriciler için Duet AI, yazılımcılara kod yazmada veya eksik kalan kodları tamamlamada yardımcı olabiliyor. Bu da geliştiriciler için zaman tasarrufu anlamına geliyor.

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Şu an bu haliyle kullanıma sunulsa da yakın zamanda Gemini yapay zeka dil modeli ile desteklenecek olan Geliştiriciler için Google Duet AI, birçok şirket tarafından sağlanan veriler ile eğitiliyor. Bu şirketler arasında Confluent, Redis ve MongoDB de bulunuyor. Peki bu yapay zeka aracı hangi dilleri destekliyor?

Yapay zeka aracı şu anda C, C++, Java, JavaScript ve Python da dahil olmak üzere 20'den fazla dili destekliyor. Bu sayının ilerleyen zamanlarda daha da artması bekleniyor. Geliştiriciler için Google Duet AI'ı Google Cloud aracılığıyla Visual Studio Code ve JetBrains IDE üzerinde kullanabilirsiniz. Bunun için gerekli eklentileri indirdikten sonra geliştirici hesabınıza giriş yapmanız yeterli. İlgili linkler şu şekilde;

Google Cloud Code eklentisi – Visual Studio Code

Google Cloud Code eklentisi – JetBrains IDE

Geliştiriciler için Google Duet AI, Ocak 2024'ün sonuna kadar ücretsiz bir şekilde kullanılabilir. Fakat daha sonrasında 19 dolar karşılığında hizmet verecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yapay zeka aracını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Google Duet AI: Geliştiriciler için yeni yapay zeka aracı - Son Dakika


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