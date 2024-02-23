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İnternet site ve mobil uygulamalarda için arayüz, kullanıcı deneyimi açısından bir hayli önem arz ediyor. Bu bağlamda geliştiriciler, sürekli olarak yeni güncellemeler üzerinde çalışıyor. Son olarak Google da kayıt olma ve hesaba giriş yapma sayfalarını yeniledi. İşte yeni arayüz…

Google giriş yapma ve kayıt olma sayfaları yenilendi

Google, bu arayüz güncellemesini kullanıcılara birkaç haftadır hatırlatıyordu. Zira giriş yapma ve kayıt olma sayfalarında bilgi gösteriliyordu. Bugün söz konusu bu arayüz değişikliği nihayet yapıldı. Peki nasıl değişti?

Google, giriş yapma ve kayıt olma sayfaları için yaptığı bu güncelleme ile birlikte ilgili sayfaları Material You konseptine uyumlu olacak şekilde daha da modern hale getirdi. Arka plandaki işleyişte herhangi bir değişiklik yok.

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Yeni tasarımın yayınlanması kademeli olarak gerçekleşiyor ve bugünden (21 Şubat) itibaren başlayıp, 4 Mart'a kadar devam edecek. Buna göre kullanıcılar, güncellenmiş arayüzü en geç 15 gün içinde görmeye başlayacaklar.

Bunun yanı sıra Google, mobil uygulamalarını da güncelliyor. Geçtiğimiz günlerde çıkan bir habere göre şirket, Google Mesajlar uygulamasındaki dahili kameraya efektler getirecek. Bu da çekilen fotoğrafa bir eğlence katacak. Söz konusu bu yeniliğin ne zaman sunulacağı bilinmiyor fakat tahminler, önümüzdeki haftaları gösteriyor.

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