Google Giriş Yapma ve Kayıt Olma Sayfaları Yenilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Google Giriş Yapma ve Kayıt Olma Sayfaları Yenilendi

Google Giriş Yapma ve Kayıt Olma Sayfaları Yenilendi

Google, kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla giriş yapma ve kayıt olma sayfalarını güncelledi. Yeni arayüz, Material You konseptine uyumlu ve daha modern bir görünüme sahip. Güncelleme kademeli olarak yayınlanacak ve kullanıcılar en geç 15 gün içinde yeni tasarımı görmeye başlayacaklar. Ayrıca Google, mobil uygulamalarında da yenilikler yapmaya devam ediyor.

23.02.2024 10:12  Güncelleme: 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnternet site ve mobil uygulamalarda için arayüz, kullanıcı deneyimi açısından bir hayli önem arz ediyor. Bu bağlamda geliştiriciler, sürekli olarak yeni güncellemeler üzerinde çalışıyor. Son olarak Google da kayıt olma ve hesaba giriş yapma sayfalarını yeniledi. İşte yeni arayüz…

Google giriş yapma ve kayıt olma sayfaları yenilendi

Google, bu arayüz güncellemesini kullanıcılara birkaç haftadır hatırlatıyordu. Zira giriş yapma ve kayıt olma sayfalarında bilgi gösteriliyordu. Bugün söz konusu bu arayüz değişikliği nihayet yapıldı. Peki nasıl değişti?

Google Giriş Yapma ve Kayıt Olma Sayfaları Yenilendi

Google, giriş yapma ve kayıt olma sayfaları için yaptığı bu güncelleme ile birlikte ilgili sayfaları Material You konseptine uyumlu olacak şekilde daha da modern hale getirdi. Arka plandaki işleyişte herhangi bir değişiklik yok.

Google, Gemini ile görsel oluşturmayı durdurdu! İşte nedeni

Yeni tasarımın yayınlanması kademeli olarak gerçekleşiyor ve bugünden (21 Şubat) itibaren başlayıp, 4 Mart'a kadar devam edecek. Buna göre kullanıcılar, güncellenmiş arayüzü en geç 15 gün içinde görmeye başlayacaklar.

Bunun yanı sıra Google, mobil uygulamalarını da güncelliyor. Geçtiğimiz günlerde çıkan bir habere göre şirket, Google Mesajlar uygulamasındaki dahili kameraya efektler getirecek. Bu da çekilen fotoğrafa bir eğlence katacak. Söz konusu bu yeniliğin ne zaman sunulacağı bilinmiyor fakat tahminler, önümüzdeki haftaları gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Google, You, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Google Giriş Yapma ve Kayıt Olma Sayfaları Yenilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:56:16. #1.11#
SON DAKİKA: Google Giriş Yapma ve Kayıt Olma Sayfaları Yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement