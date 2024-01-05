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Google Haritalar, binaları 3D olarak haritalara ekledi - Son Dakika
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Google Haritalar, binaları 3D olarak haritalara ekledi

Google Haritalar, kullanıcıları için büyük bir yenilik yaparak binaları 3D olarak haritalara ekledi. Bu özellik sayesinde bilmediğiniz şehirlerde rahatlıkla yolunuzu bulabileceksiniz. Hem iOS hem de Android kullanıcıları için güncellenen bu özellik navigasyon modunda da kullanılabiliyor. Google Haritalar'ın bu yeni özelliği farklı şehirlerde yol bulmak için büyük bir avantaj sağlıyor.

Google Haritalar, binaları 3D olarak haritalara ekledi
05.01.2024 - 10:29,
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Hiç bilmediğiniz bir şehre yolculuk yaparken yanınızda en güvenilir arkadaşınız Google Haritalar olacaktır. Google araç kullanırken Haritalar kullanıcıları için büyük bir yeniliğe imza attı. Google Haritalar binaları 3D olarak haritalara ekledi. Bu yeni özellik sayesinde bilmediğiniz şehirlerde rahatlıkla yolunuzu bulabileceksiniz. Google bu özelliği hem iOS hem de Android kullanıcıları için güncelledi. İşte detaylar…

Google Haritalar binalar için 3D katman özelliği ekledi!

Aslında 3D binalar bir süredir Google Haritalar uygulamasında katmanlar sekmesinde kullanılabiliyor. Bu özelliği aktifleştirmek için Katmanlar simgesine ve ardından 3D'ye dokunmanız yeterli olacaktır. Ancak bu özellik daha önce navigasyon modunda kullanılamıyordu. Artık Google'ın yeni güncellemesiyle navigasyon modundayken ve iki nokta arasında seyahat ederken kullanabileceksiniz.

Google Haritalar, binaları 3D olarak haritalara ekledi

Google bu özelliği hem Android hem de iOS kullanıcıları için sunuyor. Bu yeni özellik farklı şehirlerde yolunuzu bulmak için büyük bir avantaj tanıyacak. Çünkü size bir sonraki dönüşünüzü belirlemenize yardımcı olacak başka bir görsel işaretçi imkanı sağlıyor.

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Bu özellik yalnızca şehirlerde veya yoğun yerleşim alanlarında olduğunuzda görünüyor. Ayrıca görünmeden önce haritayı yakınlaştırmanız gerekiyor. Ancak, eğer bilmediğiniz bir başkentten geçiyorsanız kesinlikle kullanışlı bir yükseltme gibi görünüyor. Ayrıca bu özellik bazı Android Auto ve CarPlay'de de mevcut.

Bu yenilik Google Haritalar navigasyonu için köklü bir revizyon değil. Ancak 3D binaların dahil edilmesi şehir içi sürüş için kesinlikle faydalı görünüyor. Bu özellikte binanın ana hatları kabaca ölçeklendirildi. Google bu özelliği henüz küresel çapta kullanıma sunmadı. Ancak yakın zamanda birçok büyük yerleşim yerini bu katmana dahil edecektir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: Google Haritalar, binaları 3D olarak haritalara ekledi - Son Dakika
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