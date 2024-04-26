Google I/O 2024 Oturumları Açıklandı - Son Dakika
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Teknoloji

Google I/O 2024 Oturumları Açıklandı

Google I/O 2024 Oturumları Açıklandı

Google, 14-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği I/O 2024 için planlanan oturumlarını açıkladı. İlk programda başlıca Google platformları ve teknolojileri ele alınacak. Bu kapsamda şirketin dokuz ayrı 'Yenilik' oturumu düzenlemesi bekleniyor. Google'ın açıklamasına göre I/O 2024 dört temel alana odaklanacak. Bunlar ise mobil, web, yapay zeka ve bulut teknolojileri olarak sıralanıyor. 150'den fazla oturum ve içerik ile I/O 2024 boyunca hem canlı hem de eğitici videolar paylaşılacak. Google'ın etkinlik kapsamında odak noktası ise 'Yenilikler' oturumları olacak. Bu oturumlarda Android 15 ve yeni Google yapay zeka araçlarının tanıtılmasını bekliyoruz. Öte yandan geliştiriciler için yeni Android araçları, üretken yapay zeka özellikleri de sunulabilir. Bu büyük haberlere ek olarak Google Play hizmetleri ve şirketin kendi yazılım teknolojileri ele alınacak. Flutter, ChromeOS, Angular ve Baseline gibi girişimler aracılığıyla web teknolojilerine yönelik güncellemeler sunulacak. Android 15, içerik üreticilerinin kamera donanımından daha iyi yararlanmasına olanak tanıyacak. Ayrıca yapay zeka ile donatılması bekleniyor, ki bu da kullanıcı deneyimini büyük ölçüde artıracak. I/O 2024 için online kayıtlar bu bağlantı üzerinde yapılabiliyor. Etkinlik, Google'ın son teknoloji ve hizmetlerini gözler önüne serecek. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz Android 15 ve Google yapay zeka araçlarından ne bekliyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

26.04.2024 11:09
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Google, 14-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği I/O 2024 için planlanan oturumlarını açıkladı. İlk programda başlıca Google platformları ve teknolojileri ele alınacak. Bu kapsamda şirketin dokuz ayrı "Yenilik" oturumu düzenlemesi bekleniyor.

Google I/O 2024 takvimi yayınlandı

Google'ın açıklamasına göre I/O 2024 dört temel alana odaklanacak. Bunlar ise mobil, web, yapay zeka ve bulut teknolojileri olarak sıralanıyor. 150'den fazla oturum ve içerik ile I/O 2024 boyunca hem canlı hem de eğitici videolar paylaşılacak.

Google I/O 2024 Oturumları Açıklandı

Google'ın etkinlik kapsamında odak noktası ise "Yenilikler" oturumları olacak. Bu oturumlarda Android 15 ve yeni Google yapay zeka araçlarının tanıtılmasını bekliyoruz. Öte yandan geliştiriciler için yeni Android araçları, üretken yapay zeka özellikleri de sunulabilir.

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Bu büyük haberlere ek olarak Google Play hizmetleri ve şirketin kendi yazılım teknolojileri ele alınacak. Flutter, ChromeOS, Angular ve Baseline gibi girişimler aracılığıyla web teknolojilerine yönelik güncellemeler sunulacak.

Android 15, içerik üreticilerinin kamera donanımından daha iyi yararlanmasına olanak tanıyacak. Ayrıca yapay zeka ile donatılması bekleniyor, ki bu da kullanıcı deneyimini büyük ölçüde artıracak.

I/O 2024 için online kayıtlar bu bağlantı üzerinde yapılabiliyor. Etkinlik, Google'ın son teknoloji ve hizmetlerini gözler önüne serecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz Android 15 ve Google yapay zeka araçlarından ne bekliyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Google I/O 2024 Oturumları Açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Google I/O 2024 Oturumları Açıklandı - Son Dakika
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