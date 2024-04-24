Google Meet, sunum sırasında ek açıklama paylaşma özelliği ekledi - Son Dakika
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Teknoloji

Google Meet, sunum sırasında ek açıklama paylaşma özelliği ekledi

Google Meet, sunum sırasında ek açıklama paylaşma özelliği ekledi

Google Meet, son güncellemeyle birlikte kullanıcılara sunum sırasında ek açıklama paylaşma ve görüntüyü düzenleme imkanı sunuyor. Yeni özellik, sunumları daha etkili hale getirerek kullanıcı sayısını artırmayı hedefliyor.

24.04.2024 19:11
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Sevilen uygulamalardan Google Meet, geçtiğimiz günlerde aldığı kapsamlı güncelleme ile yepyeni bir özelliğe kavuştu. Buna göre, artık kullanıcılar sunum sırasında ek açıklamalar paylaşabilecek ve yayınlanmakta olan görüntüyü kendi istedikleri gibi düzenleyebilecekler. Yeni bir menü şeklinde uygulamaya eklenen bu fonksiyonun, birçok rakip tarafından da entegre edilmesi bekleniyor. Fakat elbette son kararı kullanıcılar verecek. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Google Meet, kapsamlı bir güncelleme daha aldı

Getirilen yeni özellik sayesinde kullanıcılar, sunum yaptıkları sırada çıkartma, metin kutusu, kalem ve kaybolan mürekkep gibi birçok kullanışlı araca anında erişim sağlayabilecek. Direkt olarak varsayılan durumuna getirildiğinde herkeste aktif olan özelliğin, istendiği takdirse ise kapatılabildiği söyleniyor. Yapılan sunumları daha etkili hale getirmesi beklenen bu yeniliğin, uygulamanın kullanıcı sayısını da önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Google Meet, sunum sırasında ek açıklama paylaşma özelliği ekledi

Google Meet'in birçok farklı sürümünde kullanılabilecek olan özelliğin, beğeni kazandığı takdirde daha gelişmiş versiyonları ile karşımıza yeniden çıkması bekleniyor. Ancak yapılan güncellemenin bazı özelliklerinin şu an için Android platformundaki cihazlarda aktif olmadığı belirtildi.

Ayrıca iOS platformunda da ek açıklama özelliğinin stabil şekilde çalışmadığı konuşuluyor. Google yönetiminin Meet uygulamasını önümüzdeki dönemde de geliştirmeye devam etmesi beklenmekte. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google Meet'in yaptığı yeni güncelleme olumlu karşılanacak mı? Siz en çok hangi Google uygulamalarını kullanıyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

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