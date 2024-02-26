Google, MWC 2024\'te dikkat çekti

Google, MWC 2024 etkinliğinin en dikkat çekenlerinden biri oldu. Birçok yeni özelliğini tanıtan firma, teknoloji meraklılarını şimdiden heyecanlandırmış durumda. Bu özelliklerden önemli olanın ise, Google Mesajlar uygulamasına gelen Gemini desteği olduğunu söyleyebiliriz.
Bu yapay zeka asistanı sayesinde mesajlarımızı şekillendirebilecek ve çeşitli etkinlikler organize edebileceğiz. Fakat şu an beta aşamasında olan ve sadece İngilizce dilinde hizmet verecek bu fonksiyonun, bir süre için yeteri kadar stabil çalışmayacağı belirtiliyor. İşte tüm detaylar…
Google, MWC 2024 etkinliğinde dikkat çekti
Etkinlikte gündem olan diğer bir yenilik ise, Android Auto uygulamasına gelen yapay zekalı metin özetleme özelliği oldu. Araba kullanırken mesajlaşmak için geliştirilen uygulamanın, bu özellikle birlikte çok daha pratik bir hale bürünmesi bekleniyor.
İlk olarak Samsung Galaxy S24 serisi ile kullanıma sunulan bu yenilik, artık birçok farklı cihazda kullanılabilecek. Fakat tüm bu yeni teknolojilere rağmen, sürüş güvenliğine her zaman dikkat etmemiz gerekiyor.
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Google Dökümanlar uygulaması ise, belgelerimize el yazısıyla not alma özelliği getiriyor. Bu özellikle stylus ya da kalem aracılığıyla da kullanılabilecek. Ayrıca yeni gelen birçok yeni yazı tipi ve renk ile birlikte, not alma deneyimi daha da iyileştiriliyor.
Görme engelli kullanıcıları da unutmayan Google, Lookout uygulamasıyla alt metni olmayan ya da yetersiz olan görseller için yapay zeka aracılığıyla ayrıntılı tanımlar yapacak. Şimdilik İngilizce'yi destekleyen bu özelliğin, zamanla tüm dünyada yaygınlaşması bekleniyor. Günün sonunda, tüm bu gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google'ın stratejisi doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
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Son Dakika › Teknoloji › Google, MWC 2024'te dikkat çekti - Son Dakika
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