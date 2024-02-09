Google yine bir veri güvenliği davasıyla gündem oldu. Yatırımcıları tarafından açılan dava sonucunda tam 350 milyon dolar tazminata mahkum edilen firmanın, bu konuda daha çok başı ağrıyacak gibi duruyor. Davanın açılma sebebi ise, şirket yöneticilerinin bazı kişisel veri ihlallerini toplumdan saklayarak herhangi bir yasal soruşturmaya mahal vermek istememesiydi. Ancak bu durum bazı yatırımcılar tarafından hoş karşılanmadı ve olay mahkemeye taşındı.
Google veri güvenliği davasının ana odağı Google+
Google yönetiminin uğraştığı söz konusu veri güvenliği ihlalinin ise şirketin kapanan sosyal medya platformu Google+'ta yaşandığı ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre, 2015 ile 2018 yılları arasında bu platformdan 500 binden fazla kullanıcının isim, doğum tarihi, e-posta ve adres gibi özel bilgileri çalındı.
Ancak Google bu iddiaları yalanlayarak herhangi bir veri ihlaline sebebiyet vermediklerini, ayrıca ortada bununla ilgili herhangi bir kanıt da olmadığını savundu. Şirketin basın sözcüsü Jose Castaneda, kişisel veriler hakkında ortaya çıkabilecek herhangi bir yazılımsal soruna karşı çalışmalarını sürdürdüklerini ve veri güvenliği adına gerekli tüm önlemleri alacaklarını açıkladı. Castaneda, davanın sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti de sözlerine ekledi.
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San Francisco Federal Mahkemesi'nin verdiği karara göre 23 Nisan 2018 ve 30 Nisan 2019 tarihleri arasında Google hissesi satın alan yatırımcılar, 350 milyon dolarlık tazminatın bir kısmının sahibi olacak. Bu yatırımcıların yakın zamanda durumdan haberdar edileceği açıklandı.
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Son Dakika › Teknoloji › Google, Veri Güvenliği Davasıyla 350 Milyon Dolar Tazminata Mahkum Edildi - Son Dakika
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