Google, yapay zeka araçlarını kullanarak haber yazan yayıncılara ücret ödüyor

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Ortaya atılan iddialara göre, Google bazı yayıncılara kendi yapay zeka araçlarını kullanarak haber yazmaları karşılığında önemli ücretler ödüyor. Şirkete yılda yüz binlerce dolara mal olan bu anlaşmaların, 6 yıl önce temeli atılan Google News Initiative (GNI) girişimi kapsamında yapıldığı düşünülüyor.

Görünürde toplumun medya okuryazarlığını ve iletişim araçlarına duyduğu güveni artırmayı amaçlayan girişimin, etik olarak sorgulanabilecek bir yapay zeka faaliyetine başlaması birçok kişinin tepkisini çekti. İşte tüm detaylar…

Google, yapay zeka içeriklerine servet döktü!

Şu an yalnızca küçük bir grup yayıncının kullandığı yapay zeka araçlarının, henüz beta aşamasında olduğu söyleniyor. Bu araçların, internette bir konu hakkında daha önce yayınlanmış sayısız orijinal içeriği bir araya getirip bir haber metni oluşturabildiği öne sürülmekte.

Eğer bu iddia doğruysa, yayıncılık dünyasında taşlar yerinden oynayabilir gibi görünüyor. Yapılan anlaşma bağlamında günde ortalama 3 ayrı makale paylaşması gereken yazarların, yıllık 10 bin dolardan fazla bir gelir elde ettiği belirtiliyor. Maddi çıkmazda olan yayın sektörü için, böyle bir ek işin oldukça cezbedici olacağını söyleyebiliriz.

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Ancak oldukça detaylı bir süreci ardından yayınlanan bu içeriklerin, yapay zekadan yardım aldığı hiçbir şekilde açıklanmıyor. Bu durumun ise, orijinal içerik ile yapay arasındaki sınırları giderek yok edeceğini söyleyenler mevcut.

Bu yola tamamen iyi niyetle çıktığını öne süren Google yönetiminin temel amacının, geniş bir okuyucu kitlesi olan güncel haber içeriklerinin yapay zeka tarafından yazılmasını sağlamak gibi görünüyor. Şirket böylece sürekli bir gelir kapısına daha sahip olabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google'ın stratejisi doğru mu? Siz yazar olsanız böyle bir teklifi kabul eder miydiniz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.