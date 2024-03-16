GTÜ Eternal Roket Takımı, ABD\'deki Roket Mühendisliği Yarışması\'nda boy gösterecek

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Eternal Roket Takımı, geliştirdikleri roketle uzay teknolojilerindeki en önemli organizasyonlardan kabul edilen ABD'deki Üniversitelerarası Roket Mühendisliği Yarışması'nda (IREC) boy gösterecek.
Takımın 7 üyesi, 17-22 Haziran tarihlerinde New Mexico eyaletinde düzenlenecek yarışmaya yönelik çalışmalarını üniversitenin tahsis ettiği atölyede sürdürüyor.
Önde gelen teknoloji şirketlerinin sponsor olduğu organizasyonda GTÜ roket takımı, 16 ülkeden 154 rakip takıma karşı zirvede yer almak için mücadele edecek.
Ekip, diğer üniversitelerden katılımcılarla fikir alışverişinde bulunarak roket teknolojisine katkı sağlayacak çalışmalar yapmak istiyor.
"Roketimiz uluslararası standartlarda"
Takım kaptanı Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Cemal Gümüş, AA muhabirine, roketlerinin uluslararası standartlarda olduğunu söyledi.
Roketin yazılımını da tasarımını da kendilerinin yaptığını aktaran Gümüş, "Dışarıdan herhangi bir satın alma bulunmuyor. Bu atölyede hepsini kendimiz üretiyoruz." dedi.
Gümüş, tasarladıkları roket üzerinde uzun uğraşlar verdiklerini anlatarak, "Roketimiz 275 santimetre uzunluğunda 10 bin fite yükselebilen bir motor ile ateşlenecektir. Kanatçıklarımız ve paraşütlerimiz hazır. Şu anda bu roketin uçmaması için herhangi bir sebep yok. Üzerinde uzun uğraşlar sonucunda bu konuma getirdik ama bu bizim ilk roketimiz değil, son roketimiz de olmayacak. Birçok roket yaptık, ateşlediklerimiz de oldu. Aksaray'da ROKETSAN tesislerinde 2 roket ateşledik test olarak. Bu sene de IREC yarışmasında roket kategorisinde ülkemizi gururlandırmak istiyoruz." diye konuştu.
Uluslararası bir organizasyonda yer almanın kendilerini heyecanlandırdığını dile getiren Gümüş, gururla Türk bayrağını temsil edeceklerini vurguladı.
Gümüş, roket testlerinde yarışmanın istediği standartları sağladıklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Umuyorum başarı elde edeceğiz. Rokette en önemli şey roketin uçuştan sonra kurtulmasıdır. Bunu dünya üzerinde yapabilen çok az takım var. Bu roketi daha önceki testlerimizde de uçurduk ve başarıyla kurtardık. Kendimizi Amerika'da da en üst seviyedekilere göstereceğiz ve bayrağımızı umarım en iyi şekilde temsil edeceğiz."
Mühendislik becerilerini geliştirdiklerini aktaran Gümüş, diğer okullarla rekabet halinde olmak ve sürekli kendilerini geliştirme arzusunda olduklarını sözlerine ekledi.
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