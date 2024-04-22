Güneş Sisteminde Dokuzuncu Bir Gezegen Olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Güneş Sisteminde Dokuzuncu Bir Gezegen Olabilir

Güneş Sisteminde Dokuzuncu Bir Gezegen Olabilir

Son sızıntılar, güneş sisteminde dokuzuncu bir gezegen olduğu iddialarını kuvvetlendirdi. Uzay boşluğunda henüz tanımlayamadıkları bir cisme rastladıklarını belirten bazı bilim adamları, bu cismin yeni bir gezegen olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Dokuzuncu gezegen için şimdiye kadarki en güçlü kanıt olarak nitelendirilen bulguların, düzenlenecek olan geniş çaplı toplantıda ayrıntılarıyla irdelenmesi bekleniyor. Ünlü uzay araştırmacısı Konstantin Bogytin, Neptün'ün oldukça ötesinde rastladıkları gizemli cismin Güneş sisteminde kritik bir yer tutabileceğini düşünüyor. Şili'deki ünlü gözlemevi Vera C Rubin'in de resmi olarak faaliyet geçtiği zaman, dokuzuncu gezegen iddialarını araştırmaya başlayacağı belirtiliyor. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda insanlığın yararına olmasını umuyoruz.

22.04.2024 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortaya çıkan son sızıntılar, güneş sisteminde dokuzuncu bir gezegen olduğu iddialarını kuvvetlendirdi. Uzay boşluğunda henüz tanımlayamadıkları bir cisme rastladıklarını belirten bazı bilim adamları, bu cismin yeni bir gezegen olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Dokuzuncu gezegen için şimdiye kadarki en güçlü kanıt olarak nitelendirilen bulguların, düzenlenecek olan geniş çaplı toplantıda ayrıntılarıyla irdelenmesi bekleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Dokuzuncu gezegen iddiaları olay yarattı

Ünlü uzay araştırmacısı Konstantin Bogytin, Neptün'ün oldukça ötesinde rastladıkları gizemli cismin Güneş sisteminde kritik bir yer tutabileceğini düşünüyor. Bu konu hakkında geniş çaplı birçok uzay simülasyonu yapan Bogytin, şimdiye kadar somut bir sonuca ulaşabilmiş değil. Ancak ünlü araştırmacı, çalışmalarını son hızla sürdürdükleri takdirde başarıya ulaşacaklarına inanıyor. Bu iddiaların gerçek olup olmayacağını ise önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz.

Güneş Sisteminde Dokuzuncu Bir Gezegen Olabilir

Ayrıca Şili'deki ünlü gözlemevi Vera C Rubin'in de resmi olarak faaliyet geçtiği zaman, dokuzuncu gezegen iddialarını araştırmaya başlayacağı belirtiliyor. İnşa çalışmalarına hız verilen gözlemevinin, 2025 yılının başında çalışmalarına start vermesi bekleniyor.

Başta Çin ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, uzay araştırmalarında güçlü bazı devletlerin konuyu yakından takip ettiği de biliniyor. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda insanlığın yararına olmasını umuyoruz.

NASA, güneş yelkenli uzay aracı tasarladı!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce dokuzuncu gezegen iddiaları gerçeği yansıtıyor mu? Siz uzay araştırmalarını yakından takip ediyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

Güneş, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Güneş Sisteminde Dokuzuncu Bir Gezegen Olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:41 Cübbeli Ahmet Hoca’dan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç’ın vefatına ilişkin açıklama: Biz onu Allah için sevdik Cübbeli Ahmet Hoca'dan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın vefatına ilişkin açıklama: Biz onu Allah için sevdik
22:16 Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti
22:03 Kanarya ağır yaralı Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı Kanarya ağır yaralı! Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı
19:13 İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi’nin detayları İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi'nin detayları
23:40 smail Kartal’dan maç sonuna damga vuran sözler: Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz smail Kartal'dan maç sonuna damga vuran sözler: Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz
23:21 Mauro Icardi’den Fenerbahçelileri delirtecek paylaşım Mauro Icardi'den Fenerbahçelileri delirtecek paylaşım
22:32 Uzun süre VAR’da incelendi İşte Fenerbahçe’yi yıkan penaltı Uzun süre VAR'da incelendi! İşte Fenerbahçe'yi yıkan penaltı
21:14 Örümcek ağlarını aldı Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’den efsane gol Örümcek ağlarını aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den efsane gol
20:32 Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda 310 ton et tüketildi Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda 310 ton et tüketildi
19:51 Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar
19:30 Polonya Cumhurbaşkanı: Nükleer silah konuşlandırmaya hazırız Polonya Cumhurbaşkanı: Nükleer silah konuşlandırmaya hazırız
18:56 Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu
17:38 İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
17:23 Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 23:50:28. #1.12#
SON DAKİKA: Güneş Sisteminde Dokuzuncu Bir Gezegen Olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement