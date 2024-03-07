Güney Koreli Çip Şirketleri Kuzey Kore Hack Saldırısına Uğradı

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Gelen son bilgilere göre, bazı Güney Koreli çip şirketleri bizzat Kuzey Kore yönetimi tarafından düzenlenen bir hack saldırısına maruz kaldı. Güney Kore Milli İstihbarat Servisi (NIS) tarafından açığa çıkarılan vaka, ülkede büyük bir şok etkisi yarattı.

Kuzey Koreli hackerların üst düzey 2 çip firmasının sunucularına sızarak bazı kritik verileri çalmaya çalıştığı belirtiliyor. Ülkenin bu verileri silah sanayisini geliştirmek için kullanmayı amaçladığı da söylentiler arasında. Bu olay, iki komşu ülke arasındaki gerilimi yeniden tırmandırdı. İşte tüm detaylar…

Güney Koreli çip şirketleri saldırıya uğradı

Güney Kore hükümetinin başkanı Yoon Suk Yeol konuyla ilgili yaptığı açıklamada yaşanan bu siber saldırının kabul edilemez olduğunu, böyle bir olayın yeniden tekrarlanmaması için gereken her türlü önlemi söyledi. Ayrıca önümüzdeki nisan ayında yapılacak seçimlere Kuzey Kore tarafından müdahale edilmesinden de korkuluyor. Fakat ülkenin teknolojik kapasitesinin şu an için oldukça belirsiz olduğunu söyleyebiliriz.

NIS son açıklamasında ise, Kuzey Kore'nin ambargolardan dolayı çip ithal edemediğini, bu yüzden Güney Kore teknolojilerini çalarak kendi çiplerini üretmeyi planladığını öne sürdü. Yeni nesil çiplerin balistik füze ve dijital hedefleme sistemi gibi askeri ekipmanların yapımında kullanıldığı biliniyor. Ancak hack saldırısına maruz kalan firmaların ismi paylaşılmazken, saldırı sonucunda herhangi bir verinin çalınıp çalınmadığı da açıklanmadı.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Güney Kore ne yapmalı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.